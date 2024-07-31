Зеленський підписав закон для реструктуризації державного боргу

Закон надає уряду можливість відстрочити виплати за зовнішнім боргом

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11396. Закон надає уряду можливість відстрочити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня. Про це свідчать дані з картки документа на сайті Верховної Ради.

18 липня цього року Верховна Рада підтримала закон, який дозволить Кабінету міністрів призупинити виплати по зовнішньому державному боргу до 1 жовтня 2024 року у разі потреби. Його підтримав 231 депутат.

Документ містить дві основні положення:

надає уряду право тимчасово призупинити виплати за зовнішнім державним боргом у разі необхідності. Зокрема, якщо не буде досягнуто офіційну угоду щодо реструктуризації до 10 серпня, коли настає термін купонних виплат за одним з випусків державних єврооблігацій з погашенням у 2026 році.

дозволяє уряду включити гарантований державою борг колишнього «Укравтодору» в державний борг і провести його реструктуризацію. Це стосується серії єврооблігацій 2021 року на суму 700 млн доларів та відсотків.

У червні 2024 року Україна та Спеціальний комітет кредиторів не дійшли згоди про умови реструктуризації боргу на суму близько 20 млрд доларів. Тоді Україна хотіла, щоб було списано від 25 до 60%, залежно від ситуації в країні. Однак кредитори заявили про суму не більше 20%.

Реструктуризація боргу за кредитним договором – це одна з форм реорганізації умов боргу, під час якої боржники і кредитори домовляються про відстрочення виплат заборгованостей за основною сумою кредиту і за відсотками, термін яких повинен наступити в певний період часу, а також про новий графік таких платежів.

Як повідомлялося, Україна не змогла досягти угоди з групою власників облігацій щодо реструктуризації комерційного боргу на суму близько $20 млрд під час офіційних переговорів.

Нагадаємо, державний та гарантований державою борг України на кінець квітня склав 6,0104 трлн грн. У доларовому еквіваленті він складає $151,5 млрд.