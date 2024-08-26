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Боррель після масованої атаки РФ виступив із закликом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Боррель після масованої атаки РФ виступив із закликом
Боррельза кликав зняти обмеження на використання західної зброї Україною
фото з відкритих джерел

Жозеп Боррель: «Зняття обмежень на використання засобів  проти російських військових посилить українську самооборону, збереже життя»

Зняття обмежень на використання західної зброї проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, посилить українську самооборону, збереже життя та зменшить руйнування в Україні. Про це написав високий представник ЄС Жозеп Боррель у соцмережі Х.

«Повторюю, що зняття обмежень на використання засобів  проти російських військових, причетних до агресії проти України, відповідно до міжнародного права посилить українську самооборону, збереже життя та зменшить руйнування в Україні», – заявив він.

За словами Борреля, Росія посилила свою агресію, відновивши масовані атаки по всій Україні, які націлені на цивільну інфраструктуру, включно з гідроелектростанціями, що призвело до жертв.

«Україні зараз потрібна ППО», – додав він.

Боррель зазначив, що обговорить це питання це з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і главами МЗС країн-членів ЄС на неформальній зустрічі Ради міністрів закордонних справ ЄС у четвер.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Так, у низці областей вранці було чутно вибухи. Зокрема, під удар окупантів потрапив Кривий Ріг, Кропивницький, Харків, також вибухи чули на Вінниччині.

Як відомо, о 3:08 у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Пізніше влада повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони працювали над їх знешкодженням.

Як повідомлялося, 26 серпня безпілотники атакували Саратовську область. За словами губернатора області Романа Бусаргіна, нібито протиповітряна оборона знищила дрони. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.

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Теги: росія зброя війна Боррель ракетна атака

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