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Чи будуть відключення світла 14 серпня: прогноз «Укренерго»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Чи будуть відключення світла 14 серпня: прогноз «Укренерго»
14 серпня застосування заходів обмеження споживання не прогнозується
колаж: glavcom.ua

Енергетики закликали українців перенести використанням потужних електроприладів на денні години  – з 11:00 до 15:00

У середу, 14 серпня, в Україні не будуть застосовані графіки відключення електроенергії. Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».

«Завтра, 14 серпня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково», – йдеться в заяві компанії. 

Енергетики вкотре закликали українців ощадливо споживати електроенергію та за можливості перенести використанням потужних електроприладів на денні години  – з 11:00 до 15:00. 

Чи будуть відключення світла 14 серпня: прогноз «Укренерго» фото 1

До відома, Київ удвічі збільшив кількість пересувних мобільних котелень, які взимку у разі надзвичайних ситуацій забезпечуватимуть теплом медичні установи та інші об’єкти соціальної сфери. 

Нагадаємо, раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що навіть, якщо в Україні знову буде так спекотно, як у липні, повернення жорстких графіків відключення світла наразі не прогнозується. Але варто пам’ятати про потенційні російські обстріли енергетики, які можуть змінити ситуацію. 

Раніше стало відомо, що НАЕК «Енергоатом» у 2024 році планує здійснити ремонти ще двох енергоблоків атомних електростанцій у межах підготовки до прийдешнього опалювального сезону.

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Теги: відключення світла енергетика українці Укренерго

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