РФ збирає добровольців у загони тероборони, щоб звільняти Курщину

Загін добровольців співпрацюватиме з російськими військовими і штабом контртерористичної операції, які здійснюють нагляд за діями РФ на Курщині

Влада Російської Федерації створює нові добровольчі загони територіальної оборони у відповідь на вторгнення ЗСУ в Курську область. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW зазначають, що це підкреслює небажання очільника Росії Володимира Путіна більш серйозно протидіяти Курській операції за допомогою мобілізації через ризики суспільного невдоволення або масштабних передислокацій.

Виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов оголосив 29 серпня про створення добровольчого загону «БАРС-Курськ» і заявив, що основною функцією загону буде «забезпечення безпеки» в Курській області.

Смирнов зазначив, що загін співпрацюватиме з російськими військовими і штабом контртерористичної операції, які здійснюють нагляд за поточними діями Росії в Курській області, а також надаватиме гуманітарну допомогу жителям прикордонних населених пунктів.

За словами губернатора, добровольці підпишуть шестимісячні контракти, пройдуть навчання й отримають будь-яку «необхідну» зброю для виконання своїх обов'язків. Влада Курської області опублікувала оголошення про набір до загону 24 серпня.

Речник ОТУ «Харків» Віталій Саранцев повідомив, що російська влада також формує загони «БАРС-Брянськ» і «БАРС-Білгород» , і що ці три загони надаватимуть підтримку Північному угрупованню російських військ. За оцінками Саранцева, загалом до складу трьох загонів увійде 4921 доброволець.

«Формування цих нових добровольчих загонів БАРС (Бойовий резерв армії Росії) відповідає очевидній стратегії Кремля, спрямованій на уникнення передислокації досвідчених або боєздатних підрозділів, які беруть участь у бойових діях на Покровському або Торецькому напрямках, до Курської області через побоювання щодо уповільнення темпів російських наступальних операцій на цих більш пріоритетних напрямках», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, Україна зараз контролює 1294 кв км у Курській області РФ – це 100 населених пунктів.

За повідомленням CNN, наступ ЗСУ на Курщину показав, зокрема, як багато в російської армії вразливих місць. Крім того, це сигнал для союзників Києва, що Україна може змінити перебіг війни.

До слова, за даними The New York Times, операція Збройних сил України в Курській області має менше значення для російського керівництва, ніж просування окупаційних військ на Донеччині.