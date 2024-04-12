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Шмигаль пояснив, як нараховуватимуться додаткові виплати військовим «на нулі»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Шмигаль пояснив, як нараховуватимуться додаткові виплати військовим «на нулі»
Одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання бойових завдань безпосередньо на лінії зіткнення
фото з відкритих джерел

Додаткові виплати зможуть отримати військовослужбовці та поліцейські, які воюють «на нулі»

Сьогодні уряд встановив доплату в розмірі 70 тис. грн за виконання бойових завдань на першій лінії. Так, прем’єр України Денис Шмигаль розповів, як нараховуватимуться виплати та хто їх зможе отримати.

Як зазначив Шмигаль, виплати зможуть отримати військовослужбовці та поліцейські, які воюють «на нулі».

Зокрема, одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання бойових завдань безпосередньо на лінії зіткнення.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову, підвищивши ще на 70 тис. грн грошове забезпечення військовим «на нулі». Тепер військовослужбовці, які виконують бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення окрім зарплати у 20-25 тис. грн і бойових доплат в 100 тис. грн, мають право на доплату в 70 тис. грн.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449. 

За урядовий проєкт закону №10449 проголосували 283 голосів депутатів з 226 необхідних. Посилення мобілізації, як визнає влада, потрібне, щоб забезпечити військовий облік максимальної кількості чоловіків та поповнити війська, які зазнали втрат за понад два роки повномасштабної війни з Росією.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, зміни до мобілізації в Україні, як і посилення покарання щодо ухилянтів, було введено відповідно до запиту військових.

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Теги: війна уряд бойові виплати Денис Шмигаль військові

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