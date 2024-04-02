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Американець виграв суд в українських патрульних, які запідозрили його у п’яній їзді

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Американець виграв суд в українських патрульних, які запідозрили його у п’яній їзді
Суд дослідив відеозапис із нагрудної камери патрульного і з’ясував: американець не спілкувався українською мовою з поліцейськими
фото: depositphotos.com

Феміда наголосила: поліцейські мали залучити перекладача на місце події і роз’яснити іноземцю процедуру огляду в лікаря-нарколога

Печерський райсуд Києва закрив справу щодо громадянина США, на якого патрульні склали адмінпротокол за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Подія відбулася ввечері 15 грудня 2023 року. Столичні патрульні зупинили іноземця, який керував BMW X3, оскільки запідозрили його у п’яній їзді.

Під час судового засідання захисник заперечила факт керування її клієнтом автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Також, на думку адвоката, поліцейські не довели законності зупинки транспортного засобу, не роз’яснили іноземцю його права і не забезпечили перекладачем.

Феміда дослідила відеозапис із нагрудної камери патрульного і з’ясувала: американець не спілкувався українською мовою з поліцейськими. Відтак, зробив висновок суд, було порушено права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Адже за умови, якщо особа, стосовно якої складається протокол про адмінправопорушення, не володіє українською мовою, повинен залучатися перекладач.

«Протокол було складено за обставин, за яких, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності не могла розуміти значення дій, які проводились інспектором патрульної поліції. Зокрема, поліцейський не зміг достеменно роз’яснити водієві право проходження огляду у лікаря-нарколога», – заявив суд.

Як наслідок, Феміда наголосила, що вину іноземцю не доведено як того вимагає українське законодавство.

Як повідомляв «Главком», влітку 2023 року столичні патрульні зупинили Mercedes-Benz G63 AMG, яким керував іноземець. Чоловік, на думку патрульних, мав ознаки алкогольного сп`яніння: різкий запах алкоголю з порожнини рота, почервоніння очей, тремтіння пальців рук. Однак суд зробив висновок: поліцейські не дотрималися Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом МВС. Зокрема, не відреагували на прохання водія-іноземця та його пасажирки про залучення перекладача під час оформлення адмінпротоколу. Це і стало причиною, чому суд забракував докази патрульних і закрив справу.

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Теги: ПДР іноземці Київ війна поліція суд автомобіль

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