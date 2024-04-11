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Законопроєкт про мобілізацію: з’явився коментар Зеленського

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Законопроєкт про мобілізацію: з’явився коментар Зеленського
Мобілізація в Україні йде відповідно до встановлених термінів – Зеленський
фото: скріншот відео

Президент наголосив, що зміни в мобілізації та посилення контролю щодо ухилянтів відбулися на запит військових

Зміни до мобілізації в Україні, як і посилення покарання щодо ухилянтів, було введено відповідно до запиту військових. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з лідерами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Гітанасом Науседою.

Президент відзначив, що мобілізація в Україні йде відповідно до встановлених термінів й продовжується кожні три місяці.

«На запит наших військ є деякі зміни в мобілізації й згідно з цією мобілізацією є посилення контролю щодо ухилянтів. Хочу сказати, що будь-яка людина навіть без цього закону, яка порушувала закон про мобілізацію та була мобілізаційно віку і вона була ухилянтом чи ще щось робила поза законом, вона й так порушувала те, чи інше законодавство діюче», – наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що законопроєкт фіксує деякі норми, які допоможуть військовому керівництву. Зокрема документ містить важливі питання щодо підтримки військових, які перебувають на фронті, а також питання щодо відпусток та ротації.

Сьогодні, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449. Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

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Теги: ухилянти законопроєкт президент Володимир Зеленський мобілізація

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