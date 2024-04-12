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Кабмін схвалив додаткові виплати військовим, які воюють «на нулі»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кабмін схвалив додаткові виплати військовим, які воюють «на нулі»
Раніше Рада проголосувала за постанову, яка передбачає 70 тис. грн на місяць грошової винагороди для військових «на нулі»
фото: Facebook/Генштаб

Військовослужбовці, які виконують бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення матимуть право на доплату в 70 тис. грн

Кабмін ухвалив постанову, підвищивши ще на 70 тис. грн грошове забезпечення військовим «на нулі». Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Тепер військовослужбовці, які виконують бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення окрім зарплати у 20-25 тис. грн і бойових доплат в 100 тис. грн, мають право на доплату в 70 тис. грн.

Зокрема, вчора Верховна Рада проголосувала за постанову, яка передбачає 70 тис. грн на місяць грошової винагороди для військових «на нулі».

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449. 

За урядовий проєкт закону №10449 проголосували 283 голосів депутатів з 226 необхідних. Посилення мобілізації, як визнає влада, потрібне, щоб забезпечити військовий облік максимальної кількості чоловіків та поповнити війська, які зазнали втрат за понад два роки повномасштабної війни з Росією.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, зміни до мобілізації в Україні, як і посилення покарання щодо ухилянтів, було введено відповідно до запиту військових.

Читайте також: Новий закон про мобілізацію. Кому приготуватися
Теги: війна Олексій Гончаренко гроші ЗСУ військові бойові виплати

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