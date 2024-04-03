Американські аналітики пояснили, як зниження призовного віку допоможе ЗСУ

Аналітики наголошують, що всіх мобілізованих військовослужбовців слід забезпечити зброєю

Зниження призовного віку допоможе Силам оборони протистояти російському агресору. Однак вирішальним фактором стане зброя західних партнерів. Про це повідомляє Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що запроваджене в Україні зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років підтримає здатність Збройних сил України відновлювати чинні та створювати нові бойові підрозділи.

Водночас, зазначають аналітики, всіх мобілізованих військовослужбовців слід забезпечити зброєю. Тривалі дебати у США щодо військової допомоги Україні та затримка в наданні західної допомоги, можуть вплинути на швидкість, з якою українська армія зможе компенсувати втрати і сформувати нові підрозділи.

«Матеріальні засоби, що надаються Заходом, залишаються найважливішим вирішальним фактором для здатності української армії відновлювати і нарощувати свою бойову міць», – йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років.

Як повідомлялося, Верховна Рада проголосувала за зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років. Документ пропонує мобілізувати чоловіків віком від 25 до 27 років, які не проходили строкову службу.