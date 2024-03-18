Макрон розчарував французів через заяви про Україну? Результати опитування

Президент Франції втрачає свою популярність серед громадян





Останні заяви президента Франції щодо можливої відправки солдатів до України суттєво розчарували громадян країни. Так популярність прем'єра Франції Габріеля Атталя впала через два місяці після його призначення, але все ж таки значно вища, ніж у президента Еммануеля Макрона. Про це свідчать дані відразу двох нових опитувань, повідомляє Le Figaro.

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Результати опитування Ifop для JDD, проведеного з 6 по 14 березня, свідчать: 55% респондентів незадоволені прем'єром у порівнянні з 52% у лютому.

Еммануель Макрон влаштовує 28% французів (29% у лютому) і не влаштовує 72% (71% у лютому). При цьому кількість дуже незадоволених зросла на чотири пункти.

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«Дуже сильне невдоволення президентом в основному зосереджено через питання про відправлення західних військ в Україну», – зазначив директор Ifop Фредерік Дабі.

Згідно з опитуванням Ipsos для La Tribune, проведеного з 13 по 15 березня, у Макрона також спостерігається зниження популярності. Порівняно з лютим, 67% французів негативно ставляться до нього порівняно з 29% у лютому.

«Спад спостерігається й у прем’єр-міністра. Половина французів кажуть, що мають негативну думку (45% у лютому), а 38% – позитивну думку (40% у лютому). Згідно з тим самим дослідженням, Едуар Філіп залишається на першому місці серед кандидатів у президенти 2027 року з 36% (+1 пункт порівняно з лютим), випереджаючи Марін Ле Пен (34%, +2 пункти), Джордана Барделлу (33%, +2 пункти) та Габріеля Атталя (31%, +1 пункт). Жан-Люк Меланшон, лівий лідер, явно відстає, випереджаючи Франсуа Раффена (17%, +2 пункти) та Бернара Казнєва (17%, +3 пункти)», – зазначає видання Le Figaro.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

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До слова, президент Франції Еммануель Макрон прагне стати домінуючою владою в Європі на тлі зміни політичного ландшафту на міжнародному та внутрішньому рівнях. Про це повідомляє The Telegraph.

За даними видання, Макрон бере участь у боротьбі за першість з більш обережним німецьким канцлером Олафом Шольцем.

Коментарі французького президента про можливість відправки європейських військ в Україну на поспішно скликаному паризькому саміті в лютому стали дивовижним поворотом для президента, який колись застерігав від приниження Москви та наполягав на збереженні відкритими дипломатичних каналів з російським диктатором Володимиром Путіним.