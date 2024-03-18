Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон розчарував французів через заяви про Україну? Результати опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Макрон розчарував французів через заяви про Україну? Результати опитування
Аж 67% французів негативно ставляться до Макрона
фото із відкритих джерел

Президент Франції втрачає свою популярність серед громадян

Останні заяви президента Франції щодо можливої відправки солдатів до України суттєво розчарували громадян країни. Так популярність прем'єра Франції Габріеля Атталя впала через два місяці після його призначення, але все ж таки значно вища, ніж у президента Еммануеля Макрона. Про це свідчать дані відразу двох нових опитувань, повідомляє Le Figaro.

Результати опитування Ifop для JDD, проведеного з 6 по 14 березня, свідчать: 55% респондентів незадоволені прем'єром у порівнянні з 52% у лютому.

Еммануель Макрон влаштовує 28% французів (29% у лютому) і не влаштовує 72% (71% у лютому). При цьому кількість дуже незадоволених зросла на чотири пункти.

«Дуже сильне невдоволення президентом в основному зосереджено через питання про відправлення західних військ в Україну», – зазначив директор Ifop Фредерік Дабі.

Згідно з опитуванням Ipsos для La Tribune, проведеного з 13 по 15 березня, у Макрона також спостерігається зниження популярності. Порівняно з лютим, 67% французів негативно ставляться до нього порівняно з 29% у лютому.

«Спад спостерігається й у прем’єр-міністра. Половина французів кажуть, що мають негативну думку (45% у лютому), а 38% – позитивну думку (40% у лютому). Згідно з тим самим дослідженням, Едуар Філіп залишається на першому місці серед кандидатів у президенти 2027 року з 36% (+1 пункт порівняно з лютим), випереджаючи Марін Ле Пен (34%, +2 пункти), Джордана Барделлу (33%, +2 пункти) та Габріеля Атталя (31%, +1 пункт). Жан-Люк Меланшон, лівий лідер, явно відстає, випереджаючи Франсуа Раффена (17%, +2 пункти) та Бернара Казнєва (17%, +3 пункти)», – зазначає видання Le Figaro.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон прагне стати домінуючою владою в Європі на тлі зміни політичного ландшафту на міжнародному та внутрішньому рівнях. Про це повідомляє The Telegraph.

За даними видання, Макрон бере участь у боротьбі за першість з більш обережним німецьким канцлером Олафом Шольцем.

Коментарі французького президента про можливість відправки європейських військ в Україну на поспішно скликаному паризькому саміті в лютому стали дивовижним поворотом для президента, який колись застерігав від приниження Москви та наполягав на збереженні відкритими дипломатичних каналів з російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте також: Чи має Франція ліміт у допомозі Україні? Макрон дав відповідь
Теги: війна Франція військові Україна Еммануель Макрон президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна має у пасиві зіпсовані відносини з Польщею та заблокований для інших вантажів західний кордон
Сировинна формула «успіху», яка зіпсувала відносини України та Польщі
25 лютого, 15:12
Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку
Окупанти активно ведуть штурмові дії на двох напрямках – Генштаб
1 березня, 19:16
8-й ОГШБ відзвітував про героїзм свого бійця на фронті
Один український воїн самотужки стримав десятьох окупантів (відео)
24 лютого, 14:54
Аби уникнути дисбалансу на ринку електричної енергії потрібно покращити синхронізованість
Потрібно покращити синхронізованість на рівні різних типів генерації – експерт
1 березня, 17:44
«Ашан Україна» зауважили, що компанія забезпечить співробітників робочими місцями в містах присутності «Ашан» в Україні
«Ашан» закриває магазини в українських містах, але не в Росії
28 лютого, 09:59
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, трьох реактивних системах залпового вогню БМ-21 «Град» росіян
Авіація ЗСУ розгромила особливий склад противника та знищила три літаки РФ
29 лютого, 19:41
Політичне протистояння Шольца та Макрона посилилось на фоні українського питання
Шольц і Макрон відверто конфліктують: як це може зашкодити Україні
1 березня, 10:09
За словами речника, все одно у морі спостерігається досить серйозна присутність російських кораблів
Речник військово-морських сил ЗСУ повідомив кількість знищених російських кораблів
6 березня, 16:44
«Бавовна» в Росії, Конгрес незабаром розгляне допомогу Україні і конфіскацію активів РФ: головне за ніч
«Бавовна» в Росії, Конгрес незабаром розгляне допомогу Україні і конфіскацію активів РФ: головне за ніч
Вчора, 06:35

Політика

Макрон розчарував французів через заяви про Україну? Результати опитування
Макрон розчарував французів через заяви про Україну? Результати опитування
Вибори Путіна: Литва виступила із заявою
Вибори Путіна: Литва виступила із заявою
Відправка військ до України: Австрія озвучила свою позицію
Відправка військ до України: Австрія озвучила свою позицію
Лобіст Новинського погрожує нардепам, які хочуть заборонити Московську церкву в Україні
Лобіст Новинського погрожує нардепам, які хочуть заборонити Московську церкву в Україні
Які країни привітали Путіна з «перемогою» (список)
Які країни привітали Путіна з «перемогою» (список)
Wall Street Journal: Чехія активно шукає боєприпаси для України по всьому світу
Wall Street Journal: Чехія активно шукає боєприпаси для України по всьому світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Блокада кордону: чому мовчать українці у Польщі
12K
Росіяни повідомили про знищення українського вертольота: розвідка розповіла, що трапилося
11K
Великий піст 2024: традиції, календар харчування, правила та заборони
11K
Невизнане Придністров'я заявило про атаку на військову частину
7840
Три дитини у кожній родині хоче бачити прем'єр… Але якою ціною?
7343
Вибори у РФ: що росіяни писали на зіпсованих бюлетенях: фото

Новини

Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Сьогодні, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Сьогодні, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
Вчора, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
Вчора, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
Вчора, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua