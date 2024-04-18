Головна Думки вголос Іван Киричевський
search button user button menu button
Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

«Великий наступ» РФ на Сході. Аналіз ситуації

glavcom.ua
Patriot та PzH 2000, які нам Нідерланди передавали у травні 2023 року
фото: офіс президента

Ворог кидає найбільші зусилля та ресурси на Бахмутський та Новопавлівський напрямки

В оцінках по ситуації ми можемо собі дозволити ще більше реалізму, і на його основі – виправданого оптимізму.

А почнемо ось із чого – анонсований на травень або на літо цього року «великий наступ» РФ на Сході – він уже відбувається, про що недвозначно вказують цифри в зведеннях Генштабу: понад 80 атак лише за минулу добу.

При цьому чітко виділяються два напрямки, куди ворог кидає найбільші зусилля та ресурси – себто Бахмутський та Новопавлівський.

На цьому тлі ми можемо зафіксувати, що наші оборонці стримують ворога, попри об’єктивний дефіцит ресурсів, набагато ефективніше та краще, порівнюючи навіть не тільки з очікуваннями західних коментаторів, але й очікувань всередині України також.

Хоча звісно є проблема в тому, що росіяни на полі бою намагаються постійно нарощувати використання живої сили і техніки.

Наступний момент, на якому варто поставити акцент – в оприлюдненому вчора законопроекті по допомозі Україні від Конгресу США на пряму військову підтримку по факту виділяється лише 11 мільярдів доларів.

І це при тому, що нашому уряду вже довелось витратити 4 мільярди доларів поза планом на закупівлю зброї та іншого необхідного для наших захисників.

Це нам має ілюструвати, що коли США нарешті таки запустять новий пакет допомоги для України, це матиме просто важливе (але уже не вирішальне) значення для перебігу подій на полі бою.

Ну і також із важливого, на що маємо звернути увагу – Нідерланди, котрі зазвичай рідко «світяться» в питаннях допомоги Україні, виявили рішучість купити Patriot в інших союзників, які наразі проявляють «нерічушість».

Нюанс в тому, що в Європі є лише одна країна, в якої реально багато «Петріотів» – Греція, аж 36 батарей, утричі більше, аніж навіть у Німеччини, по іншим країнам в Європі – там настільки мало, що можна навіть не рахувати.

За напрямками по фронту:

Авдіївський напрямок

Хоча він в оперативному плані опинився в числі «другорядних», росіяни там вимушені збільшувати ширину фронту атак, у відповідь на високий рівень ефективності оборони, яку ведуть бійці ЗСУ.

Бахмутський напрямок

Те, що тут ворог вимушений атакувати по ширині аж в 60 кілометрів одночасно, заодно дає певні переваги й нашим оборонцям в тому плані, що армія РФ для своїх завдань теж вимушена розпорошувати зусилля.

Новопавлівський напрямок

Тут бійці ЗСУ стримують ворога навіть попри активне застосування авіації росіянами.

Куп’янський та Лиманський напрямки

Росіяни не тільки поновили атаки в районі Тернів та Серебрянського лісництва, але й почали атакувати в районі Новосергіївки Харківської області.

Південь загалом

Тут ситуацію можна описати як «позиційне протистояння», де ворог продовжує атакувати, хоча і не має передумов для успіху.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росіяни Україна армія Харків ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські добровольці у дії показують як наближають перемогу України
Бойові дії у Курській і Бєлгородській області. Чому це потрібно?
20 березня, 18:50
Окупанти знову активно обстрілють прифронтові українські міста
Про «санітарну зону» на території Росії, або Як грантувати безпеку для Харкова
9 квiтня, 16:53
«Якщо б Білий Дім справді хотів надати Україні необхідну сучасну зброю і фінанси, то він би гарантовано знайшов можливості і шляхи»
Політична турбулентність у США. Випадковість чи неминучість?
4 квiтня, 16:16
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка
Пів сотні бойових зіткнень. Генштаб повідомив, як пройшов день на фронті
26 березня, 20:22
Сталінка на Татарці постраждала внаслідок падіння уламків однієї з ракет, що летіли на столицю.
Знаменита сталінка: що відомо про будинок у Києві, пошкоджений Росією
21 березня, 13:59
Мешканці міста Енгельс начебто чули звук двигуна в небі
У російському Енгельсі пролунав вибух – над аеропортом нібито збили БПЛА (відео)
20 березня, 06:39
Німеччина планує перевірити боєготовність усіх резервістів: причина
Німеччина планує перевірити боєготовність усіх резервістів: причина
8 квiтня, 01:41
Раніше Данилевич звинуватив представників ПЦУ в тому, що це, нібито, їхні дії стали причиною війни
СБУ прийшла з обшуками до протоієрея Московської церкви в Україні – ЗМІ
12 квiтня, 11:47
Українські та російські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв на захід від Кремінної поблизу Тернів і Торського
Аналітики повідомили, на яких напрямках фронту тривають позиційні бої
Вчора, 05:01

Іван Киричевський

«Великий наступ» РФ на Сході. Аналіз ситуації
«Великий наступ» РФ на Сході. Аналіз ситуації
Мобілізація в Росії. Кремль запускає «агітаційні поїзди»
Мобілізація в Росії. Кремль запускає «агітаційні поїзди»
Росіяни у пастці оборони українських захисників на Донбасі та Півдні
Росіяни у пастці оборони українських захисників на Донбасі та Півдні
Атака Ірану на Ізраїль – це демонстрація слабкості всіх причетних до конфлікту
Атака Ірану на Ізраїль – це демонстрація слабкості всіх причетних до конфлікту
Земля під ногами російських окупантів горить буквально всюди
Земля під ногами російських окупантів горить буквально всюди
Найбільш ймовірний напрям майбутнього російського наступу
Найбільш ймовірний напрям майбутнього російського наступу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Атака на завод у Казані, де РФ виробляє бомбардувальники: деталі від розвідки
17K
На Івано-Франківщині лунають вибухи
12K
Стала відома причина смерті письменника Дмитра Капранова
8450
Асоціація бібліотек США вилучила книгу про УПА зі списку найкращих історичних матеріалів
8106
Куди зникла Неля Штепа? Очільник Слов’янська оцінив рівень проросійських настроїв у місті
6524
Вибухи на Хмельниччині, допомога Україні від США: головне за ніч

Новини

Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
Вчора, 18:13
Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
Вчора, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
15 квiтня, 04:50

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua