«Великий наступ» РФ на Сході. Аналіз ситуації

Patriot та PzH 2000, які нам Нідерланди передавали у травні 2023 року

Ворог кидає найбільші зусилля та ресурси на Бахмутський та Новопавлівський напрямки

В оцінках по ситуації ми можемо собі дозволити ще більше реалізму, і на його основі – виправданого оптимізму.

А почнемо ось із чого – анонсований на травень або на літо цього року «великий наступ» РФ на Сході – він уже відбувається, про що недвозначно вказують цифри в зведеннях Генштабу: понад 80 атак лише за минулу добу.

При цьому чітко виділяються два напрямки, куди ворог кидає найбільші зусилля та ресурси – себто Бахмутський та Новопавлівський.

На цьому тлі ми можемо зафіксувати, що наші оборонці стримують ворога, попри об’єктивний дефіцит ресурсів, набагато ефективніше та краще, порівнюючи навіть не тільки з очікуваннями західних коментаторів, але й очікувань всередині України також.

Хоча звісно є проблема в тому, що росіяни на полі бою намагаються постійно нарощувати використання живої сили і техніки.

Наступний момент, на якому варто поставити акцент – в оприлюдненому вчора законопроекті по допомозі Україні від Конгресу США на пряму військову підтримку по факту виділяється лише 11 мільярдів доларів.

І це при тому, що нашому уряду вже довелось витратити 4 мільярди доларів поза планом на закупівлю зброї та іншого необхідного для наших захисників.

Це нам має ілюструвати, що коли США нарешті таки запустять новий пакет допомоги для України, це матиме просто важливе (але уже не вирішальне) значення для перебігу подій на полі бою.

Ну і також із важливого, на що маємо звернути увагу – Нідерланди, котрі зазвичай рідко «світяться» в питаннях допомоги Україні, виявили рішучість купити Patriot в інших союзників, які наразі проявляють «нерічушість».

Нюанс в тому, що в Європі є лише одна країна, в якої реально багато «Петріотів» – Греція, аж 36 батарей, утричі більше, аніж навіть у Німеччини, по іншим країнам в Європі – там настільки мало, що можна навіть не рахувати.

За напрямками по фронту:

Авдіївський напрямок

Хоча він в оперативному плані опинився в числі «другорядних», росіяни там вимушені збільшувати ширину фронту атак, у відповідь на високий рівень ефективності оборони, яку ведуть бійці ЗСУ.

Бахмутський напрямок

Те, що тут ворог вимушений атакувати по ширині аж в 60 кілометрів одночасно, заодно дає певні переваги й нашим оборонцям в тому плані, що армія РФ для своїх завдань теж вимушена розпорошувати зусилля.

Новопавлівський напрямок

Тут бійці ЗСУ стримують ворога навіть попри активне застосування авіації росіянами.

Куп’янський та Лиманський напрямки

Росіяни не тільки поновили атаки в районі Тернів та Серебрянського лісництва, але й почали атакувати в районі Новосергіївки Харківської області.

Південь загалом

Тут ситуацію можна описати як «позиційне протистояння», де ворог продовжує атакувати, хоча і не має передумов для успіху.