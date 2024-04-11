Як Росія просуває антиукраїнську ядерну повістку на Захід

Чи може Україна програти інформаційну боротьбу за ЗАЕС?

Росія звинувачує ЗСУ в атаці захопленої атомної станції дронами: пропаганда агресора з усіх прасок просуває тезу про те, що ядерна катастрофа є, мовляв, «соломинкою» для Зеленського, щоб втриматися у владі. Україна ж почала реагувати на російські заяви через добу після того, як МАГАТЕ повідомила про інцидент. В «Енергоатомі» називають російські заяви щодо ударів по ЗАЕС «спробою приховати власні наміри». Проте, чимало ядерних фахівців вважають реакцію Києва запізнілою. Поки керівництво країни аналізувало ситуацію і не поспішало з заявами, Росія почала просувати свої наративи.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) з’ясовували, чого домагається Росія, й чи є у неї шанси поширити на Заході бачення, нібито ядерний об'єкт опинився в небезпеці через Україну, а не через дії Кремля.

7 квітня на території Запорізької АЕС, яку з березня 2022 року контролюють російські військові, зафіксували вибух дрона.

IAEA experts have been informed by ZNPP that a drone detonated on site today. Such detonation is consistent with IAEA observations. “I urge to refrain from actions that contradict the 5 IAEA principles and jeopardise nuclear safety,” Director General @rafaelmgrossi said. — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) April 7, 2024

А ввечері 9 квітня на сайті МАГАТЕ з’явилася інформація про детонацію безпілотника на даху навчального центру, розташованого за периметром майданчика станції.

Росія, авжеж, звинуватила українську владу в ескалації, яка нібито загрожує ядерній безпеці.

Україна не поспішала реагувати. Після заяви ГУР про те, що атаку навмисне зімітувала Росія, минула доба, перш ніж почали з’являтися повідомлення від офіційних структур. Лише через день заяву опублікувало МЗС: закликало світ засудити російські провокації на ЗАЕС та посилити санкційний тиск на Кремль. НАЕК «Енергоатом» мовчала півтори доби. У прес-службі Донбас Реалії спершу відповіли, що не коментують атаки безпілотників, бо це прерогатива ЗСУ або ГУР. 9 квітня організація все ж відреагувала на подію: назвала атаку спробою приховати власні наміри чи аварійні події, що вже відбулися на станції.

«Останнім часом Росія вивела власну пропаганду на новий рівень. Вона маніпулює думкою МАГАТЕ та світової спільноти, намагаючись звинуватити Україну в порушенні ядерної безпеки на Запорізькій АЕС, яку росіяни захопили із застосуванням зброї», – йдеться у повідомленні.

Чи знайшла російська версія відгук на Заході?

Судячи з реакцій міжнародних інституцій, ні. Однак, ядерні експерти вважають, що Києву не слід нехтувати подібними вкидами Росії, сподіваючись на те, що провокація агресора є очевидною всім «і так».

Ось як відреагували на Заході. Міжнародне агентство атомної енергії не назвало, ким був запущений дрон – хоча, за твердженням гендиректора організації Рафаеля Гроссі, місія була свідком вибуху: «Таку детонацію спостерігали і ми», – зауважив він у соцмережі X (твітер). МАГАТЕ збереться на спеціальне засідання щодо ЗАЕС у четвер, 11 квітня.

У заяві МАГАТЕ сказано, що найбільша атомна електростанція в Європі була прямою ціллю військових дій вперше з листопада 2022 року.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер підкреслив, що «Росія грає в дуже небезпечну гру, захопивши українську атомну електростанцію, яка є найбільшою в Європі».

А Greenpeace Німеччини висловив стурбованість, що МАГАТЕ «знову не змогло визначити Росію і «Росатом» справжньою причиною численних ризиків для ядерної безпеки на станції».

«На основі даних Shahed Tracker про російські безпілотники, природоохоронна організація дійшла висновку, що російські збройні сили навмисно використовують Запорізьку атомну електростанцію як захисний щит та частину маршруту під час атак БПЛА «Шахед» на громади в Дніпропетровській та Запорізькій областях протягом останніх місяців», – заявили в Greenpeace.

Чому запізніла реакція української влади – небезпечна?

За спостереженням незалежної експертки з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольги Кошарної, останнім часом Росія в офіційних нотах, які вона щотижнево надсилає до МАГАТЕ, регулярно пише про збиті або приглушені РЕБом нібито українські дрони.

«Я порахувала, що за три місяці – з 26 грудня по 22 березня – росіяни заявили про 1753 буцімто українські дрони. Кожний другий абзац цієї ноти завжди був про безпілотники, вони вказували різну кількість: 90, 250, 207. Тобто вже, судячи з цього, було зрозуміло, що щось планується», – каже вона.

Експертне середовище вважає тривалу мовчанку України репутаційною втратою: поки держава і офіційні органи не комунікували, Росія заповнила інформаційний простір своїм баченням ситуації, що склалась 7 і 9 квітня.

«Ми програємо інформаційну війну щодо ЗАЕС», – вважає Ольга Кошарна. На її думку, в цій ситуації варто організовувати, як мінімум брифінг в МАГАТЕ та в Україні – за участю ГУР, Держатомрегулювання тощо.

«ЗАЕС – власність України. І, відповідно, український регулятор (ДІЯРУ) мав би щось сказати. Я вважаю, що необхідно терміново писати різку ноту від України в МАГАТЕ, що МЗС має дати відмашку. У червні буде чергове засідання Ради безпеки ООН, коли буде ротація держав-членів в Раді керуючих МАГАТЕ. Це треба використовувати, щоб тимчасово призупинити членство Росії в Раді керуючих МАГАТЕ. Це важко зробити, але можливо. Прецедент є: у 70-х роках призупинили членство Південно-Африканської Республіки», – розмірковує Ольга Кошарна.

Старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Олена Паренюк вважає, що проблема комунікації полягає в тому, що Україна переходить з площини ядерних ризиків у площину боротьби з дезінформацією.

«Про це написали представники МАГАТЕ, Україна зобов'язана на це відреагувати, – каже вона. – Весь ранок (8 квітня) я перевіряла телеграм «Енергоатома», дивилася, що каже Держатомрегулювання. А вони нічого не кажуть. Міжнародні журналісти не мають жодної інформації від українських джерел. Росіяни розганяють фейк, що українці б'ють в ЗАЕС. І коли є інформаційна навала з боку Росії, і це навіть не спростовують українці, на жаль, прямо поширюється, як вірус, наратив про те, що це зробила Україна».

А краще, щоб ситуацію прокомунікував президент, вважає Паренюк.

«Якщо ми ніяк не реагуємо на такі події, це означає, що ми втрачаємо суб'єктність в ядерній галузі. Суб'єктність – це наразі, на жаль, наше єдина зброя. Вперше у світі відбулася пряма атака на контейнмент атомної станції. Зеленський має сказати, що так не має бути, хто б це не зробив», – додає вона.

Що буде, якщо Росія поширить свої тези?

Фахівці, з якими поспілкувалися Донбас Реалії, одноголосні в тому, що ситуація з безпілотниками потрібна Росії для підвищення ставок або відволікання від інформації про дії окупантів на ЗАЕС.

На думку колишнього керівника експлуатаційного підрозділу ЗАЕС Олега Дудара, мета інциденту – «зробити інформаційну бомбу, яка відволікла б увагу від двох останніх, дуже великих промахів росіян».

Перший – оприлюднені кадри з четвертого енергоблоку, де видно розміщену бронетехніку всередині блоку в березні 2024 року. В мережі опублікували відео, на якому російські військові, використовуючи приміщення як спортзал, бігають повз вогневі точки, розміщені у вікнах атомної електростанції. У кадр потрапили вантажівки «Урал» і КамАЗ, машина, схожа на командно-штабний автомобіль і БТР-80.

«Їх, звісно, не повинно бути у машзалах ядерних енергоблоків. Крім того, вони (російські військові – ред.) опублікували фото з приміщення реакторного відділення, де вони з протитанковим гранатометом на плечах, – каже Дудар. – Росіяни кажуть, що все, що є на майданчику Запорізької станції, є і на інших майданчиках, і в тому числі, на станціях в Росії. Звісно, що там немає такої техніки і озброєння, яке вони продемонстрували на цих кадрах. Тобто це брехня, її помітило дуже багато людей».

Ольга Кошарна додає, що після того, як OSINT-розслідувачі опублікували фото і відео, які свідчать про перебування російських військових на АЕС, Україна надіслала ноту в МАГАТЕ із зафіксованими доказами перебування важкої техніки і зброї на станції.

Другий «промах» РФ, на який вказують Кошарна і Дудар, полягає в тому, що у звіті МАГАТЕ за 28 березня йдеться про звук виходів від зброї, яка працює на території станції.

«МАГАТЕ вперше пише, що експерти чули вихідні вибухи з артилерії на майданчику. Раніше у звітах про це не йшлося, хоча обстріли із майданчика ЗАЕС здійснювалися. Починаючи з серпня, щоночі обстрілюється Нікополь», – каже Ольга Кошарна.

Олег Дудар додає, що росіяни зробили на майданчику вогневі точки, звідки стріляють і по Марганцю, і по правому березі Дніпра.

«Я дійшла до висновку, що вони (росіяни) трошки запанікували, – підсумовує Кошарна. – Мабуть, вони дізналися, що вже доповідь Truth Hounds («Як «Росатом» перетворив найбільшу в Європі атомну електростанцію на катівню і як світ може це зупинити» – ред.) направлена на адресу комітету з питань катувань».

Також, на її думку, Кремль може використати цю провокацію, щоб пов’язати їх із «Крокус Сіті».

Власне, ця думка уже прозвучала в російській пропаганді. «Українському режиму і західним кураторам все одно, де здійснювати терористичні акти – в Підмосков’ї в «Крокус Сіті Холл» чи в Енергодарі, знищувати людей варварським чином чи наносити удари по куполу енергоблока», – цитують радника гендиректора «Росатома» Генадія Карчу «Известия».

«АЕС використовується як важіль впливу для досягнення своїх цілей – перемовини, схиляння до капітуляції, – додає Олена Паренюк. – Обстріли реактора військами РФ – це один з кроків до примушення України капітулювати. Враховуючи, що міжнародна спільнота не реагує відповідно, а Україна не здатна захистити АЕС, такі кроки окупанта є передбачуваними».

На її думку, далі варто очікувати продовження обстрілів АЕС військами РФ.

Саме тому, на думку експертів, Україні важливо реагувати на ситуацію, інакше є ризик, що роспропаганда нав’яже світу свою версію подій.

Що можна сказати по самих відео з місця, що їх публікує Росія

В телеграм-каналі, який веде окупаційна прес-служба ЗАЕС, пишуть, що дрон-камікадзе, який нібито впав на покрівлю 6-го енергоблоку 7 квітня, знешкодили, обладнання та покрівля машзалу не постраждали.

Представниця пропагандистського ЗМІ РФ Ольга Курлаєва писала про роботу російського РЕБу, завдяки якому станція нібито працює у штатному режимі, й про те, що за 20 хвилин до атаки місіонери від МАГАТЕ проходили цим маршрутом і вели планове спостереження.

Команда МАГАТЕ повідомила, що побачила плями крові поруч із пошкодженим військовим транспортом. Російська пропаганда стверджує, що вантажівка – не військова, буцімто вона привезла продукти для їдальні.

А так звана директорка з комунікацій ЗАЕС (від окупантів) Євгенія Яшина зняла сюжет на території атомної станції, в якому розповідає про три прильоти буцімто від ЗСУ.

Відео – малоінформативне і взагалі не доводить факту атаки: у сюжеті немає кадрів з напрямком руху чи збиттям БПЛА. У автентичності кадрів з уламками неможливо пересвідчитися.

Яшина розповідає, що перший приліт у вже згадану вантажівку стався неподалік від їдальні, другий – в районі вантажного порту, а третій відбувся по куполу блоку №6. З її слів, по енергоблоку випустили два дрони, один із них збили.

У сюжеті на словах «Там можемо побачити місце, де він приземлився», з’являється відео ями посеред газону, жодних уламків в цей момент у кадрі немає. У кадрах, де Яшина перебуває на даху енергоблока і розповідає про влучання у захисну оболонку реактора, також не видно доказів влучання дрона, хоч і видно певні пошкодження.

Звертає на себе увагу й те, що зйомка відбувається на даху будівлі, в яку, зі слів окупантів, регулярно ціляться українські військові: чи було б можливим зняти там відео, якби загроза була реальною і регулярною, як її описують?

Законний міський голова Енергодара Дмитро Орлов в ефірі «Свобода Live» запевнив, що українські військові не відкривають вогонь по території атомної станції, назвав цей інцидент «вкрай неякісною провокацією», а крім того, зазначив, що «Це вже не перші [провокаційні] відео. Зазвичай представники МАГАТЕ фіксують, що окупанти також обстрілюють мирні місця Нікополя і Марганця, які знаходяться по той бік колишнього вже Каховського водосховища. Обстрілюють вони і з території станції», – прокоментував Орлов.

Також він додав, що неодноразово кадри з одними уламками використовувалися у різних пропагандистських відео: «Їх перетаскують з місця на місце. По факту це один дрон, який вони, можливо, збили і використовують для своєї пропаганди».

Очільник Енергодару каже, що експерти місії МАГАТЕ, які перебувають на станції, можуть фіксувати тільки ті події, які російські сили, що контролюють ЗАЕС, дозволяють їм фіксувати. «Бо вони знаходяться фактично як заручники там», – додає Орлов.

Він прогнозує, що подібні інциденти можуть повторюватися. За словами Орлова, «це свідчить про те, що окупанти вкрай небезпечно почувають себе і в місті Енергодарі, і на Запорізькій атомній станції».

За словами колишнього керівника експлуатаційного підрозділу ЗАЕС Олега Дудара, корпуси і куполи над реакторним відділенням спроектовані таким чином, щоб витримати падіння реактивного літака зі швидкістю 700 км на годину, тобто дрони не нанесуть шкоди ядерній безпеці країни.

Проте, як каже, Олена Паренюк, проблема у тому, що ризики – нарощуються.

«Танкові снаряди контейнмент витримає, «шахеди», пряме влучання теж. Ми, як мантру, повторюємо, що контейнмент витримає, але він не має цього витримувати. Він був зроблений не для цього, а щоб, якщо станеться вибух всередині, утримати його. Тобто він захищає навколишнє середовище від наслідків гіпотетичних аварій, яких не має бути. Взагалі вся ця ситуація не є нормальною. І це важливо доносити іноземній аудиторії», – каже науковиця.

Ольга Кацан, Донбас.Реалії