Як Росія просуває антиукраїнську ядерну повістку на Захід

Росія звинувачує ЗСУ в атаці захопленої атомної станції дронами: пропаганда агресора з усіх прасок просуває тезу про те, що ядерна катастрофа є, мовляв, «соломинкою» для Зеленського, щоб втриматися у владі. Україна ж почала реагувати на російські заяви через добу після того, як МАГАТЕ повідомила про інцидент. В «Енергоатомі» називають російські заяви щодо ударів по ЗАЕС «спробою приховати власні наміри». Проте, чимало ядерних фахівців вважають реакцію Києва запізнілою. Поки керівництво країни аналізувало ситуацію і не поспішало з заявами, Росія почала просувати свої наративи.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) з’ясовували, чого домагається Росія, й чи є у неї шанси поширити на Заході бачення, нібито ядерний об'єкт опинився в небезпеці через Україну, а не через дії Кремля.

7 квітня на території Запорізької АЕС, яку з березня 2022 року контролюють російські військові, зафіксували вибух дрона.

IAEA experts have been informed by ZNPP that a drone detonated on site today. Such detonation is consistent with IAEA observations. “I urge to refrain from actions that contradict the 5 IAEA principles and jeopardise nuclear safety,” Director General @rafaelmgrossi said.