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Вночі ворог полював на центральні та західні регіони країни, атакував двома хвилями

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вночі ворог полював на центральні та західні регіони країни, атакував двома хвилями
З інтервалом в 3 год. росіяни двома хвилями спрямував групи ударних БпЛА з півдня
фото з відкритих джерел

На Прикарпатті українська ППО знищила декілька російських безпілотників

У ніч на 18 квітня ворог двома хвилями спрямував групи ударних БпЛА типу Shahed-131/136 з півдня в центральні та західні регіони країни. Росіяни обстрілювали з інтервалом в 3 год. Про це повідомили Сили оборони півдня.

«В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по два баражуючих снарядах, один з яких прямував транзитом через Херсонщину, а інший полював на інфраструктуру Криворіжжя на Дніпропетровщині.
Влучань та пошкоджень не допущено», – йдеться в повідомленні.

На Прикарпатті українська ППО знищила декілька російських безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 18 квітня російські загарбники десятками дронів атакували захід України. В Івано-Франківську лунали вибухи. 

За словами очільниці ОВА Світлани Онищук, регіон атакували іранські дрони-камікадзе Shahed. Сили ППО знищили усі ворожі повітряні цілі, а внаслідок падіння уламків виникли пожежі.

Також у ніч проти 18 квітня на Хмельниччині пролунали вибухи.

Триває 785-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 57 авіаційних удари, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, лікарня, готель та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: дрон безпілотник обстріл війна

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