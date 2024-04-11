Занепокоєння у матері, також викликали заняття сина у тренажерному залі та читання Корану,

У Москві жінка подала на власного сина донос у поліцію, через те, що він почав вивчати українську мову. Поміж інших захоплень сина, що викликали занепокоєння у матері, були заняття у тренажерному залі, читання Корану, вивчення будови дронів, снарядів та мін. Про це повідомляє прокремлівський канал Mash.

Раніше 24-річний хлопець нічим подібним не цікавився. Але після того, як він поїхав на заробітки на Далекий Схід, через дев'ять місяців молодий чоловік повернувся з новими інтересами, які не сподобалися його матері.

«Раптом захопився пробіжками, залізом, а також літературою про озброєння — виключно українською мовою. Зубрить мову, на дозвіллі почитує Коран», – пишуть прокремлівські ЗМІ.

Росіянка намагалася переконати його залишити свої захоплення, проте той відмовився. Тому жінка не придумала нічого кращого, як написати донос на рідного сина у поліцію, щоб ті повернули її сина на «праведний шлях».

Української мови в Одесі під час повномасштабного вторгнення російського диктатора Володимира Путіна стало значно більше, ніж 10 і, навіть, 20 років тому. Про це заявив керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер в інтерв’ю «Главкому».

Кіпер зауважив, що до того, як він почав працювати головою обласної військової адміністрації Одещини, він багато прожив на Одещині, де, зокрема, навчався. «Якщо раніше тих, хто спілкувався українською мовою, «суржиком», називали «колгоспниками» чи селюками, то сьогодні заходиш у магазин, чуєш, як люди між собою спілкуються українською. Раніше такого я взагалі не чув. Коли тобі в тих же магазинах відповідають російською на звернення українською – дуже рідко коли чую», – підкреслив очільник ОВА.

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Також Олег Кіпер додав, що кількість переселенців в Одесі зросла приблизно на 100 тис., якщо порівнювати з часом до повномасштабного вторгнення. Несуттєво зросла кількість переселенців в області за рахунок жителів Миколаївщини, Херсонщини, Донбасу, але міграція продовжується.