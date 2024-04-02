Зменшення призовного віку та ракетний удар по Дніпру. Головне за 2 квітня

Російська армія сьогодні, 2 квітня, завдала ракетного удару по Дніпру

Ракетний удар по Дніпру, зменшення призовного віку, атака безпілотників на Татарстан. «Главком» склав добірку новин 2 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський підписав закон про зменшення призовного віку

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Про це йдеться у картці законопроєкту.

На сайті Верховної Ради зазначено, що закон «повернуто з підписом від президента України». Рада проголосувала за нього ще минулого року.

Зокрема, закон про зменшення мобілізаційного віку чекав на підпис президента Зеленського майже рік часу.

Ракетний удар по Дніпру

Російська армія сьогодні, 2 квітня, завдала ракетного удару по Дніпру. Унаслідок цього постраждали цивільні особи. За словами Лисака, станом на 20:23 загальна кількість постраждалих становить 18 осіб. За уточненими даними, поранення отримали п'ятеро дітей – від 14 до 17 років. Всім надають меддопомогу.

Серед потерпілих також є дорослі. Госпіталізовано дванадцятьох поранених. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Україна створить новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

Кабінет міністрів у вівторок, 2 квітня, затвердив угоду з урядом Румунії про відкриття нового міжнародного пункту пропуску через кордон між населеними пунктами Біла Церква (Закарпатська область, Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія), вчинену 18 серпня 2023 року у Бухаресті.

Як повідомляло Міністерство економіки, новий перехід буде розрахований насамперед на пропуск вантажівок.

На кордоні з Румунією функціонують п'ять автомобільних пунктів пропуску та один пункт пропуску для поромного сполучення. З них лише два оформляють вантажні автомобілі: Порубне – Сірет та Дяково – Халмеу. За добу вони можуть пропускати не більше 400 вантажівок.

Столицю накрила пилова буря

У столицю прийшла пилова буря. Зокрема, її могли спостерігати мешканці низки районів. Так, територію міста покрила пилова хмара, яка віддалено нагадує туман.

У низці областей України також спостерігалася пилова хмара, яка дійшла з пустелі Сахара. Спочатку про явище повідомлялося у західних регіонах країни, однак зараз буря поширилася на більшість областей України.

Атака безпілотників на Татарстан

Безпілотники влучили у нафтопереробний завод «Елаз-Нафтопродукт». Дісталося заводу та гуртожитку. За словами місцевих жителів, о шостій ранку вибухи також були на території особливої економічної зони «Алабуга», яка розташована під містом.

До слова, Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, приблизно за 1300 км від лінії фронту. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський нафтопереробний завод та підприємство із виробництва «Шахедів».