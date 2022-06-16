В Україні близьким друзям Путіна загрожує довічне ув’язнення

Офіс генпрокурора опублікував повістки про виклик російських топпосадовців до Києва

Офіс генпрокурора змінив підозри членам Ради безпеки Росії, які входять у близьке коло президента Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на опубліковані оголошення в «Урядовому кур’єрі» від 16 червня.

Мова про міністра оборони Сергія Шойгу, директора Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна, директора федеральної служби військ нацгвардії-головнокомандувача військами нацгвардії Віктора Золотова, голови Державної думи Федерального зібрання В’ячеслава Володіна, повноважного представника президента РФ в Центральному федеральному окрузі Ігоря Щоголєва, голови Ради Федерації Федерального зібрання РФ Валентини Матвієнко, міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева, директора Федеральної служби безпеки Олександра Бортнікова, секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева і заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидента Дмитра Медведєва.

Вказаним політичним і військовим діячам РФ оголошено підозри за ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу. Вони підозрюються у тому, що, будучи представниками влади, здійснили висловлювання, які спрямовані на спонукання і схиляння до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, які призвели до тяжких наслідків. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої.

Скріншот з газети «Урядовий кур’єр»

Крім цього, Офіс генпрокурора опублікував повістки про виклик вищеперерахованих російських топпосадовців. Зокрема, їх хочуть бачити у столиці України 28-30 червня для проведення допитів.

Скріншот з газети «Урядовий кур’єр»

Нагадаємо, що в Україні триває 113-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.