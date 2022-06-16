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    Політика

    В Україні близьким друзям Путіна загрожує довічне ув’язнення

    документ
    Правоохоронці хочуть бачити&nbsp;російських топпосадовців у столиці України для проведення допитів - В Україні близьким друзям Путіна загрожує довічне ув’язнення
    Правоохоронці хочуть бачити російських топпосадовців у столиці України для проведення допитів
    фото: пресслужба президента РФ

    Офіс генпрокурора опублікував повістки про виклик російських топпосадовців до Києва

    Офіс генпрокурора змінив підозри членам Ради безпеки Росії, які входять у близьке коло президента Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на опубліковані оголошення в «Урядовому курєрі» від 16 червня.

    Мова про міністра оборони Сергія Шойгу, директора Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна, директора федеральної служби військ нацгвардії-головнокомандувача військами нацгвардії Віктора Золотова, голови Державної думи Федерального зібрання В’ячеслава Володіна, повноважного представника президента РФ в Центральному федеральному окрузі Ігоря Щоголєва, голови Ради Федерації Федерального зібрання РФ Валентини Матвієнко, міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева, директора Федеральної служби безпеки Олександра Бортнікова, секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева і заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидента Дмитра Медведєва.

    Вказаним політичним і військовим діячам РФ оголошено підозри за ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу. Вони підозрюються у тому, що, будучи представниками влади, здійснили висловлювання, які спрямовані на спонукання і схиляння до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, які призвели до тяжких наслідків. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої.

    Скріншот з газети «Урядовий кур’єр»

    Скріншот з газети «Урядовий кур’єр»

    Крім цього, Офіс генпрокурора опублікував повістки про виклик вищеперерахованих російських топпосадовців. Зокрема, їх хочуть бачити у столиці України 28-30 червня для проведення допитів.

    Скріншот з газети «Урядовий кур’єр»

    Скріншот з газети «Урядовий кур’єр»

    Нагадаємо, що в Україні триває 113-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: росія окупанти війна Офіс Генерального прокурора Дмитро Медведєв Сергій Шойгу Україна окупація #stoprussia
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    В Україні близьким друзям Путіна загрожує довічне ув’язнення