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    Новини

    Європейські лідери заселилися в один із київських готелів (відео)

    Європейські лідери заселилися в один із київських готелів (відео)
    скрін з відео

    Ймовірно, до них получиться і Клаус Йоханніс

    Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон заселилися в один із київських готелів. Відповідне відео вже з’явилося в мережі.

    Згодом, ймовірно, до них получиться і президент Румунії Клаус Йоханніс.

    Зазначимо, що після того, як європейські лідери прибули до Києва, у столиці прозвучав сигнал повітряної тривоги.

    Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

    Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС. Також вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з главою країни-агресора Володимиром Путіним.

    Згодом стало відомо, що до них приєднався ще один лідер – президент Румунії Клаус Йоханніс.

    Теги: росія окупанти Німеччина війна Франція Італія Україна окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Європейські лідери заселилися в один із київських готелів (відео)