Європейські лідери заселилися в один із київських готелів (відео)

Ймовірно, до них получиться і Клаус Йоханніс

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон заселилися в один із київських готелів. Відповідне відео вже з’явилося в мережі.

Згодом, ймовірно, до них получиться і президент Румунії Клаус Йоханніс.

VIDEO: French President Emmanuel Macron, German Chancellor Olaf Scholz and Italian Prime Minister Mario Draghi arrive at a hotel in Kyiv. It is their first trip to Ukraine since the Russian invasion on February 24.



The trio is due to meet President Volodymyr Zelensky pic.twitter.com/3cbqAS4Qd1 — AFP News Agency (@AFP) June 16, 2022

Зазначимо, що після того, як європейські лідери прибули до Києва, у столиці прозвучав сигнал повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС. Також вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з главою країни-агресора Володимиром Путіним.

Згодом стало відомо, що до них приєднався ще один лідер – президент Румунії Клаус Йоханніс.