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Путін заявив, що введення європейських військ в Україну означатиме війну з Росією

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Путін заявив, що введення європейських військ в Україну означатиме війну з Росією
Путін: Переворот 2014 року в Україні став першопричиною нинішніх подій
фото: AP

Російський диктатор заявив, що Європа зараз підштовхує свої країни до війни з Росією

Російський диктатор Володимир Путін висунув чергову порцію звинувачень на адресу Заходу та України, заявивши, що можливе введення європейських військ на українську територію означатиме пряму війну з Росією. Про це пише «Главком».

За його словами, західні країни нібито з 2014 року мали на меті втягнути Україну до НАТО, а самі події Революції Гідності він назвав «першопричиною» нинішньої війни. Російський диктатор також стверджує, що Захід використовує Україну задля спроб «дожати» та розвалити РФ.

Окремо Путін спробував випрадати агресію твердженнями, нібито Росія не загрожує Європі, а європейські лідери самі підштовхують свої країни до конфлікту. Крім того, він вкотре використав тему енергоносіїв для тиску, залякуючи європейців зростанням ціни на газ до $1,5 тис. через їхню підтримку України та відмову від російських ресурсів.

Раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Кремль вважає, що США мають припинити будь-яку пряму допомогу Україні для якнайшвидшого завершення війни. 

За словами Ушакова, під час розмови російська сторона говорила про те, які кроки могли б зробити США для якнайшвидшого припинення бойових дій. Серед умов він назвав припинення прямої допомоги Україні.

Як відомо, Кремль заявив, що Трамп зацікавлений у досягненні прориву щодо завершення війни до кінця свого президентського терміну у 2029 році.

Водночас Україна та США обговорюють нові ідеї та підходи до завершення війни. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що ситуація на полі бою та в повітряному просторі змінилася, тому переговорний процес потребує оновлених підходів.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп попередньо домовилися про особисту зустріч у вересні. Україна також готова повернутися до тристороннього формату переговорів за участю Києва, Вашингтона та Москви.

Теги: війна путін Європа Україна

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