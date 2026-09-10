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Експрезидент Росії заявив про можливість ядерного удару по Києву

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Експрезидент Росії заявив про можливість ядерного удару по Києву
Медведєв також висловився про можливу осінню мобілізацію в Росії
фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв вкотре вдався до ядерної риторики та згадав Україну й об'єкти НАТО

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв знову вдався до ядерних погроз, заявивши про можливість удару по Києву та ключових об'єктах НАТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Медведєв дав інтерв'ю російським «Ведомостям», у якому заявив, що Росія нібито здатна завдати удару по Києву та основних об'єктах Північноатлантичного альянсу. За його словами, наслідки такого сценарію можуть бути масштабними.

«Наш військовий потенціал дозволяє завдати удару по Києву та основних об'єктах НАТО так, щоб від них не залишилося каменя на камені – лише сіра ядерна пилюка», – заявив Дмитро Медведєв.

Російський посадовець також заявив, що ядерна зброя може бути застосована за певних умов. Він назвав це не «страшилкою», а реальною можливістю та послався на положення російської ядерної доктрини. Остаточне рішення, за його словами, ухвалює президент Росії.

Медведєв звинуватив країни Заходу в тому, що вони нібито підштовхують світ до ядерного протистояння. Він також заявив, що дії противників Росії можуть спровокувати третю світову війну.

«Колективний Захід цілеспрямовано намагається поставити світ на межу ядерного апокаліпсису», – сказав заступник голови Ради безпеки РФ.

Медведєв заперечив підготовку нової мобілізації

В іншій частині інтерв'ю чиновник висловився про можливу осінню мобілізацію в Росії. Він назвав повідомлення про її підготовку «брехливою провокацією Києва» та заявив, що потреби в новому призові нібито немає.

За словами російського посадовця, потреби збройних сил РФ начебто повністю забезпечуються за рахунок контрактників і добровольців. Він пов'язав поширення інформації про мобілізацію з майбутніми виборами до Державної думи.

Дмитро Медведєв стверджує, що противник нібито намагається використати виборчу кампанію для ослаблення Росії зсередини, розколу суспільства та зриву досягнення цілей війни проти України.

«Потреби збройних сил Росії повністю задовольняються за рахунок контрактників і добровольців. Вони справжні патріоти Росії. Саме тому жодної необхідності в мобілізації немає», – заявив Медведєв.

Раніше президент Росії Володимир Путін також заперечував підготовку нової хвилі мобілізації. 3 вересня він заявив, що наразі немає сценарію, який вимагав би її проведення, та назвав відповідні повідомлення інформаційною атакою.

Російський посадовець не вперше вдається до ядерних погроз

Нинішня заява стала черговою погрозою Медведєва на адресу України та країн НАТО. У травні він уже заявляв про можливість «симетричного удару» по українських атомних електростанціях і АЕС країн НАТО. Тоді приводом стали російські звинувачення України в атаці на Запорізьку АЕС.

Україна заперечила причетність до удару по станції. Сили оборони Півдня назвали звинувачення Росії інформаційною провокацією та наголосили, що ЗСУ не мають безпілотників із необхідним для такої атаки радіусом дії.

2 вересня Медведєв також погрожував Німеччині ударами по підприємствах, які виробляють військову техніку для України, та допустив атаки на окремі об'єкти в Берліні.

Цього разу російський політик прямо назвав Київ і основні об'єкти НАТО можливими цілями, водночас подавши застосування ядерної зброї як відповідь на нібито критичну загрозу для Росії.

Нагадаємо, напередодні у Росії зростали побоювання щодо нової хвилі мобілізації після парламентських виборів. «Главком» писав, що попри публічні заперечення Кремля частина росіян очікує можливого призову після голосування.

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Теги: росія зброя Дмитро Медведєв путін ядерна зброя президент

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