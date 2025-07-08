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Сибіга заявив про реформування МЗС України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сибіга заявив про реформування МЗС України
Голова МЗС підписав важливий наказ
фото: Андрій Сибіга/Facebook

Сибіга пояснив, що Департамент міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії займатиметься зокрема притягненням Росії та росіян до відповідальності

Голова МЗС України Андрій Сибіга підписав наказ, який передбачає формування нової структури відомства. Про це він повідомив у Facebook, інформує «Главком».

«Підписав важливий наказ. Відучора, 7 липня, маємо нову структуру МЗС. Структуру, яка відповідає реаліям війни та кращим європейським і світовим дипломатичним практикам», – йдеться у дописі.

Сибіга додав: «Назавжди у минулому залишаться часи, коли в МЗС був департамент, в назві якого було слово «роззброєння». Це було давно, але колись такий підрозділ дійсно існував. Україна більше ніколи не буде роззброюватися. Тому в сучасній структурі матимемо Департамент міжнародної безпеки та оборони України».

За словами міністра, серед регіональних департаментів тепер буде перший та другий європейські, департаменти Латинської Америки та Карибського Басейну, Азії та Тихого океану, Близького Сходу та Північної Африки, Африки та регіональних африканських організацій. Це приведе структуру МЗС у відповідність до європейських стандартів і практик.

«Управління США та Канади буде відʼєднане від Департаменту Латинської Америки та Карибського Басейну, бо це окремий напрям роботи, який не може «змішуватися» разом з латиноамериканськими справами», – пояснив голова МЗС.

Також Сибіга наголосив, що вводиться функціональний розподіл заступників: «Відтепер у нас будуть перший заступник, який куруватиме найбільш відповідальні напрями, заступник міністра з питань європейської політики, заступник міністра з міжнародної безпеки, заступник міністра з глобальних питань та публічної дипломатії, заступник міністра – CDTO з цифровізації».

«Важливо, що спеціальний представник тепер буде лише з питань Африки. Близький Схід і Північна Африка (так званий регіон MENA) «відʼєднуються» в окремий департамент. Це правильно і з точки зору навантаження (разом ці дві групи – понад 70 країн), і з точки зору коректного розподілу на арабські та африканські країни. А ще у нас тепер будуть деякі нові окремі управління. Наприклад, управління недружніх країн. Сюди будуть входити не лише Росія, але і її поплічники, такі як Північна Корея або Білорусь. Тут ідеться не про двосторонні відносини, а про протидію загрозам. Це управління куруватиме перший заступник», – пояснив Сибіга.

Зокрема, Центральна Азія буде виведена в окреме управління, що свідчить про окрему увагу. Створюється також окреме управління санкційної політики.

Водночас, за словами міністра, Департамент економічної дипломатії та відновлення займатиметься не лише відкриттям нових ринків і сприянням українським експортерам та залученням інвестицій, але і процесами залучення міжнародної підтримки у відновленні України.

«Ми також створюємо в МЗС окреме управління НАТО. Окрема дуже важлива увага – нашим людям за кордоном. Якщо раніше МЗС мало управління закордонного українства, то тепер ми створюємо окремий департамент світового українства та гуманітарної співпраці», – йдеться у дописі.

Сибіга пояснив, що Департамент міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії займатиметься зокрема притягненням Росії та росіян до відповідальності за вчинені звірства. Також HR-служба називатиметься департаментом персоналу та буде сфокусована насамперед на залученні нових кадрів і створенні мотивації.

«Нову роль та вагу в системі МЗС отримають Державна установа «Український інститут» і Дипломатична академія України імені Г. Удовенка, яку ми плануємо перетворити на повноцінний вищий навчальний заклад. Зʼявляться також такі окремі підрозділи як відділ кібердипломатії та сектор інновацій і штучного інтелекту. Скасований поділ на позначені цифрами територіальні департаменти», – підсумував голова МЗС.

До слова, Україна ввійшла до складу Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. «Ще одне значне досягнення України в системі ООН. Сьогодні вранці в Римі Україну було обрано до Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO)», − написав Сибіга.

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Теги: МЗС Андрій Сибіга

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