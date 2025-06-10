Добросусідство між Україною та Угорщиною важливі для обох країн – речник МЗС Тихий

«Ставка угорської влади на примітивну демонізацію України – програшна та недалекоглядна»

Україна пропонує повне та безумовне припинення вогню, а Росія його відкидає та всіма силами продовжує війну та вбивства. Але чомусь ми не бачимо вимог Угорщини до Росії погодитися на припинення вогню.

Офіційний Будапешт мовчить з цього приводу, або продовжує абсурдно звинувачувати Україну в небажанні миру. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, передає «Главком».

«Комунікаційна лінія угорської влади, яка демонізує Україну та Президента Зеленського, зійшла з рейок. Там, де треба бути принциповою, угорська влада мовчить. А там, де треба шукати точки дотику - кидається безпідставними звинуваченнями. Не дивно, що в таких умовах просте звертання української сторони до угорських ЗМІ призводить до знервованих, ескалаційних та просто несправедливих закидів угорської влади», – зазначив речник МЗС.

Тихий наголосив, що українська сторона переконана, що добросусідські відносини між Україною та Угорщиною критично важливі для обох країн.

«Ми відповідально ставимося до всіх питань угорської сторони щодо прав та можливостей угорської національної меншини в Україні та неодноразово демонстрували конструктивний й добросусідський підхід у цьому та інших питаннях.

Однак добросусідство має бути обопільним. Ставка угорської влади на примітивну демонізацію України — програшна та недалекоглядна. Розраховуємо, що пошук уявних ворогів колись мине, а добросусідство двох народів залишиться», – додав він.

Нагадаємо, глава угорського уряду Віктор Орбан прокоментував інтервʼю президента України Володимира Зеленського. Премʼєр Угорщини заявив, що не хоче, аби гроші угорців йшли в Україну.

«Президент Зеленський нас критикував, бо угорці не хочуть помирати за Україну. Ми не хочемо, щоб наші діти поверталися з фронту в трунах, і щоб гроші угорців йшли в Україну!» – заявив Орбан.