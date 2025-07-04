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Україну обрано до Ради Продовольчої організації ООН

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україну обрано до Ради Продовольчої організації ООН
Глава МЗС пообіцяв, що Україна докладатиме всіх зусиль для просування глобальної продовольчої безпеки
фото: FAO/Alessia Pierdomenico

Росія та Білорусь не змогли потрапити до складу ради

Україна ввійшла до складу Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

«Ще одне значне досягнення України в системі ООН. Сьогодні вранці в Римі Україну було обрано до Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO)», − написав він.

Дипломат подякував державам-членам Організації Об’єднаних Націй за визнання життєво важливої ролі України як гаранта глобальної продовольчої безпеки. Він також запевнив, що Україна докладатиме всіх зусиль для просування глобальної продовольчої безпеки.

«Попри виклики, спричинені повномасштабною агресією Росії всередині країни, ми продовжуватимемо розширювати наші гуманітарні зусилля, що рятують життя, зокрема через програму президента Зеленського «Зерно з України», − зазначив міністр.

Міністр зауважив, що Росія та Білорусь не змогли потрапити до складу ради, «хоча й дуже старалися». «Москва повинна залишатися в міжнародній ізоляції. Агресору та його поплічнику немає місця в керівних органах міжнародних організацій», − додав очільник МЗС.

Нагадаємо, Україна планує звернутися до Європейського Союзу з проханням запровадити санкції проти бангладешських підприємств, які імпортують пшеницю, вивезену з тимчасово окупованих Росією українських територій.

Раніше «Главком» повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях України розпочався сезон примусової здачі зерна в російські резерви. За даними Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони, росіяни створили так званих зернових операторів, через яких українські аграрії вимушені продавати пшеницю до РФ за значно заниженими цінами.

До слова, після повномасштабного вторгнення компанія з орбіти екснардепа, обвинуваченого у держзраді, Віктора Медведчука допомагала вивозити збіжжя з окупованої частини Запорізької області.

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Теги: МЗС Андрій Сибіга ООН

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