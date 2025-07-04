Україна ввійшла до Ради Продовольчої організації ООН: МЗС пояснило, що це дає

Наданий мандат є проявом довіри та свідченням міжнародного авторитету України

Україну обрали до складу Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Обрання відкриває нові можливості для активної участі країни у формуванні міжнародного порядку денного, спрямованого на забезпечення сталого аграрного розвитку, адаптації до змін клімату, боротьби з голодом, а також подолання глобальних викликів, зумовлених повномасштабною агресією РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

«Україна залишається надійним партнером ФАО, відданим принципам сталого розвитку, міжнародної солідарності та впровадження інноваційних рішень для подолання сучасних викликів у сфері сільського господарства, продовольства та трансформації продовольчих систем. Показово, що Росія та Білорусь, які в останній момент висунули свої кандидатури, програли вибори до складу Ради ФАО. Держави-члени Організації не підтримали їхнього обрання до цього керівного органу», – йдеться у повідомленні.

МЗС наголошує, що це рішення свідчить про важливість збереження міжнародної ізоляції РФ: «Агресору та його поплічникам не місце в складі керівних органів авторитетних міжнародних організацій».

«Програш Росії став закономірним результатом її свідомого використання продовольства як зброї, крадіжки українського зерна на тимчасово окупованих територіях, знищення сільськогосподарської інфраструктури в Україні, систематичних обстрілів українських портів і дестабілізації світових продовольчих ринків», – йдеться у заяві.

МЗС подякувало державам-членам ФАО за підтримку кандидатури України: «Наданий мандат є проявом довіри та свідченням міжнародного авторитету нашої держави, яка докладає максимум зусиль для зміцнення глобальної продовольчої безпеки навіть у час надзвичайних викликів для захисту власного суверенітету та територіальної цілісності».

Нагадаємо, 4 липня Україна ввійшла до складу Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. «Ще одне значне досягнення України в системі ООН. Сьогодні вранці в Римі Україну було обрано до Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO)», − написав Андрій Сибіга.