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Багатодітний нардеп розлучається: деталі скандальної справи

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Багатодітний нардеп розлучається: деталі скандальної справи
Нардеп Олександр Колтунович – батько шести дітей
фото: rada.gov.ua

Нардеп Олександр Колтунович – батько шести дітей

Народному депутату Олександру Колтуновичу – 38 років. У 2019 році він уперше обрався до Ради за списками партії «Опозиційна платформа – За життя». У парламенті VIII скликання був оплачуваним помічником нардепа від «Опозиційного блоку», який нині є депутатом від ОПЗЖ Василя Німченка. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Бум розлучень у Раді. Багатодітний нардеп тікає від вагітної дружини, а «слуга народу» вимагає аліментів від Саакашвілі».

У декларації за 2019 рік Олександр Колтунович відобразив одну спільну дитину із дружиною Світланою Кубальською-Колтунович. На кінець 2024-го, коли політик пішов до суду розлучатися, у нього було вже четверо малолітніх дітей.

У своєму позові нардеп пояснив, чому хоче завершити дев’ятирічний шлюб. Мовляв, спільне життя з дружиною не склалося через відсутність взаєморозуміння, втрату почуттів, несумісність характерів, різні погляди на сімейні цінності. Переконував, що вони не ведуть спільне господарство. Натомість подальше спільне життя між подружжям і збереження шлюбу, на думку обранця, є неможливим та суперечить їх інтересам.

Дружина нардепа Колтуновича до суду не прийшла. Однак направила клопотання із сенсаційним змістом: вона вагітна і додала копію виписки з медичної карти. Також, за її словами, вона проживає зі своїм чоловіком, з яким і веде спільне господарство.

У червні 2025-го столичний суд відмовився давати волю Колтуновичам, «оскільки розірвання шлюбу суперечило б інтересам подружжя та інтересам їх малолітніх дітей».

Попри те, що у декларації за 2025 рік в Олександра Колтуновича з’явився ще один нащадок на ім’я Емір (перед ним народилися Еліна, Іола, Дамір і Теона), політик знову звернувся до суду з бажанням розлучитися. На момент підготовки цього матеріалу Феміда не сказала остаточного слова (найближче засідання призначено на 23 жовтня).

Додамо, що від попереднього шлюбу в Колтуновича є син Олександр, якого він також щорічно відображає в деклараціях.

Показова деталь. Вперше за час депутатської каденції Колтуновича у його декларації за 2025 рік з’явився запис про користування готельним номером. Він належить держпідприємству апарату Ради, і нардеп почав винаймати номер з грудня 2025 року. Це може свідчити, що між подружжям Колтуновичів дійсно пробігла чорна кішка.

Нагадаємо, народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Ясько з квітня 2026 року судиться зі своїм цивільним чоловіком, експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі. Вона вимагає позбавити його батьківських прав та стягнути аліменти на дитину.

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Теги: партії аліменти батько депутат Верховна Рада

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