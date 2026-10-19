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Депутати внесли постанову про звільнення міністра соцполітики

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Депутати внесли постанову про звільнення міністра соцполітики
Рішення щодо звільнення міністра ще немає
фото: Міністерство фінансів України

Денис Улютін обіймає посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Дениса Улютіна з посади міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України. Документ надійшов до парламенту 19 жовтня 2026 року. Про це свідчить картка законопроєкту на сайті Верховної Ради, пише «Главком».

Проєкту постанови присвоїли реєстраційний номер 16165. Станом на момент оприлюднення інформації документ передали керівництву парламенту для розгляду. Наразі йдеться лише про зареєстровану ініціативу. Відомостей про ухвалення Верховною Радою рішення щодо звільнення Улютіна немає.

Подальший розгляд документа має визначити, чи перейде пропозиція до наступного етапу парламентської процедури. У картці проєкту постанови зазначено його реєстраційні дані та поточний статус.

Денис Улютін обіймає посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України. Інформація про причини ініціювання його звільнення в картці документа не наведена.

Варто нагадати, що Кабінет міністрів звільнив Ігоря Кузіна з посади заступника міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря України та призначив на цю посаду Олександра Чепурного. 

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Теги: кадрові зміни Верховна Рада Кабмін

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