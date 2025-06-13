Посадовець держцентру радіочастот отримав підозру у завданні державі мільйонних збитків

Службова недбалість може загрожувати чиновнику позбавленням волі на строк до п'яти років

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю держцентру радіочастот, який через службову недбалість завдав державі мільйонних збитків Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається що під час досудового розслідування поліцейські з'ясували, що у 2023 році державне підприємство «Український державний центр радіочастот» оголосив тендер про проведення відкритих торгів на закупівлю комп'ютерного обладнання. за даними поліції, переможцем торгів стала приватна компанія з якою державне підприємство уклало договір закупівлі обладнання на понад 4 млн грн.

Проте, як встановили поліцейські, посадовець, будучи особою, уповноваженою на проведення процедури закупівлі, через неналежне виконання своїх службових обов'язків, не перевірив ринкову вартість товару при укладені договору та допустив завищення його вартості й таким чином завдав державі збитків на майже 1,5 млн грн.

Слідчі, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили 47-річному киянину про підозру за ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві під час моніторингу публічних закупівель виявили порушення у одному з тендерів вартістю понад 300 млн грн. Аналітики Бюро скерували на адресу замовника рекомендаційний лист із виявленими ризиками. В результаті управління освіти відхилило пропозицію згадуваного учасника та скасувало процедуру проведення закупівлі. Таким чином упереджено розтрату понад 300 млн грн з місцевого бюджету.

Також сьогодні працівники ДБР повідомили про підозру президенту Національної академії аграрних наук України за незаконне використання бюджетних коштів. Він влаштував свого водія одразу до чотирьох державних агропідприємств, підконтрольних йому.