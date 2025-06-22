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Скандал із Назарієм Гусаковим: поліція розслідує шахрайство і відмивання коштів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Скандал із Назарієм Гусаковим: поліція розслідує шахрайство і відмивання коштів
Гусаков залишив територію України 13 червня
фото з відкритих джерел

Встановлюється коло потерпілих, які могли стати жертвами шахрайства

Нацполіція розпочала два кримінальні провадження щодо збору коштів для Назарія Гусакова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву відомства.

«У медіа поширено інформацію про можливе шахрайство, пов’язане зі збором благодійних коштів громадянином України, який заявляв про потребу в закупівлі дороговартісного препарату для лікування спіральної м’язової атрофії. Інформацію про критичну потребу Назарія Гусакова у ліках активно поширювали в соцмережах та медіа, зокрема відомі журналісти та лідери думок, що сприяло залученню широкої громадської підтримки та коштів. У червні поширена інформація на платформі X і через Telegram-канали, де користувачі висловлювали занепокоєння через відсутність звітності за зібрані кошти. Попередньо встановлено, що було використано щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси.», – ідеться у заяві Нацполіції.

Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Встановлюється коло потерпілих, які могли стати жертвами шахрайства, а також місце перебування Назарія Гусакова та інших осіб, які могли допомагати йому у незаконних оборудках. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, український громадський активіст Назарій Гусаков, відомий своєю боротьбою зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) та регулярними зборами коштів на лікування, опинився в епіцентрі гучного скандалу. Волонтери та медійники запідозрили його у махінаціях після того, як він не зміг надати звіти про витрачені донати. Ситуація швидко загострилася, коли спливли докази його ставок у казино та обіг мільйонів доларів США на криптогаманці.

Рік тому Львівська міська рада виділила 3,5 млн. грн на 14 флаконів «Рисдипламу», ще 14 флаконів безкоштовно надала компанія «Рош Україна». Цього мало вистачити на 9 місяців лікування (з червня 2024 року до березня 2025 року). Однак збір коштів на лікування, згідно з його Telegram-каналом, не припинявся.

Також Гусаков уперше прокоментував звинувачення у шахрайстві.

На скандал відреагував президент Володимир Зеленський. Він заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо цієї ситуації.

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Теги: шахрайство скандал розслідування поліція

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