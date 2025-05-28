Столична влада підтримала петицію щодо збереження старовинної садиби Ницке

Неоготична садиба має статус памʼятки і є останньою у своєму роді на весь квартал

Мер Києва Віталій Кличко підтримав електронну петицію щодо збереження історичної Садиби Ницке (1893 року), яка розташована на вулиці Верхній Вал, 4. Про це повідомив активіст Дмитро Перов, інформує «Главком».

За словами пам'яткоохоронця це рішення означає, що власник об'єкта культурної спадщини тепер зобов'язаний розробити новий проєкт, який передбачатиме збереження всіх існуючих будівель історичного комплексу без їхньої перебудови.

Контроль за дотриманням пам'яткоохоронних вимог покладається на Департамент охорони культурної спадщини КМДА та профільного заступника Ганну Старостенко.

Відповідь Київської міської ради на петицію щодо збереження садиби Ницке

Відповідь Київської міської ради на петицію щодо збереження садиби Ницке

Нагадаємо, на початку березня на сайті Київради було зареєстровано петицію із закликом до столичних посадовців зберегти неоготичну садибу Карла-Людвига Ницке, зведену у 1893 році, від знесення і побудови на цьому місці офісного центру.

Комплекс будівель у стилі неоготика на вулиці Верхній Вал був зведений у 1893 році. До наших днів з цього комплексу вціліла лише ця садиба. Торік Міністерство культури та інформаційної політики внесло будівлю до Державного реєстру пам'яток, а це означає, що вона отримала охоронний статус.

13 лютого 2025 року на Консультативній раді при Департаменті охорони культурної спадщини КМДА було підтримано проєкт реставрації з реконструкцією історичної садиби. І цей проєкт передбачає лише часткове збереження фасадних будівель комплексу та знос до фундаменту дворових споруд садиби. Автор петиції звертається з проханням до департаменту охорони культурної спадщини КМДА розробити новий проєкт, де йтиметься лише про реставрацію садиби-пам'ятки зі збереженням всієї історичної забудови та внутрішніх унікальних інтер'єрів будівлі.

Частина садиби Ницке, яку планується знести фото: Дмитро Перов

Садиба Ницке 1893 року розташована на вулиці Верхній Вал, 4. Садиба складається з двох чолових будинків у неоготичному стилі й прибудов, які утворюють суцільну периметральну забудову. Своїм тильним боком садиба виходить на паралельно розташований Воздвиженський провулок.

Садибним ансамблем володів прусський підданий Карл-Людвиг Ницке. Неоготична садиба має статус памʼятки і є останньою у своєму роді на весь квартал.

Консультативна рада рекомендувала реставрувати два будинки на Верхньому Валу. Решту садиби, що виходить на Воздвиженський провулок, вирішили реконструювати. Активісти вважають, що її просто знесуть.

Нагадаємо, після тривалої судової боротьби суд першої інстанції скасував державну реєстрацію права власності на частину садиби Терещенків та повернув її у власність теритріальної громади Києва. Садиба із номером 34 на Бібіковському бульварі (так раніше називався бульвар Тараса Шевченка) була побудована у 1874-1875 роках за проєктом архітектора Вальдемара Краузе у стилі венеціанської неоготики. Її першою власницею була Феліція Модзелевська, а згодом будинок перейшов до відомої родини Терещенків.

Раніше за позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва суд витребував приміщення в історичному центрі столиці вартістю понад 2 млн грн у незаконного власника. Установлено, що рішенням Київської міської ради затверджено перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, серед яких був і будинок на вул. Воздвиженській. Однак, рішенням Брянківського міського суду Луганської області у 2010 році на одне з приміщень у цьому будинку визнано право власності за місцевою мешканкою.

До слова, палац Модеста Езерського, що розташований у селі Іванківці на Житомирщині, виставили на продаж. Історична будівля збудована у 1892 році. Вартість обʼєкта $62 тисячі.