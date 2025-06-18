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Безугла втрапила у скандал через допис про загиблого під час обстрілу студента

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Безугла втрапила у скандал через допис про загиблого під час обстрілу студента
31-річний Дмитро Ісаєнко загинув під завалами будинку у Києві
фото з відкритих джерел

«Косив від армії, але «карма», – написала Безугла і викликала хвилю обурення

У Києві під завалами будинку, що постраждав від російського удару 17 червня, загинув 31-річний Дмитро Ісаєнко. Молодого чоловіка, студента 1-го курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, весь день чекали батьки. Їхня відчайдушна надія зворушила всю країну. На тлі цієї трагедії народна депутатка України Мар'яна Безугла опублікувала допис, який викликав хвилю обурення в соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком»

Посилаючись на інформацію про загибель Дмитра Ісаєнка, Безугла зробила допис у мережі і додала коментар: «Косив від армії, але «карма», додавши цитату з новини: «Однією з жертв російського удару по багатоповерхівці в Солом’янському районі Києва виявився 31-річний Дмитро Ісаєнко – студент університету Драгоманова. Дмитро був студентом 1 курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я».

Допис Мар'яни Безуглої
Допис Мар'яни Безуглої
скриншот допису

Цей вислів народної обраниці був сприйнятий інтернет-спільнотою як вкрай невдалий і цинічний, враховуючи обставини загибелі молодої людини. Допис викликав негативні коментарі на адресу Безуглої у мережі.

Українці висловлюють співчуття родині загиблого Дмитра Ісаєнка, підкреслюючи, що його смерть стала ще одним болючим свідченням жорстокості війни.

Доброволець ЗСУ Олег Симороз відреагував на допис нардепки, яка, каже, що написала свій допис у підтримку військових. «Мені здається, я маю право як учасник бойових дій дати відповідь. Не смій приплітати у свої маразматичні хайпові пости військових! Ми воюємо за те, щоб у нас було майбутнє, в тому числі ми захищаємо цивільних. І ти не маєш жодного морального права говорити від імені військових. Просто хайпова людожерка! Сподіваюсь ти теж отримаєш свою карму», – написав Симороз. 

Допис Олега Симороза
Допис Олега Симороза
скриншот

«Вона реально безумна... Ні розуму, ні емпатії, ні поваги до чужої трагедії», – відреагувала на допис Безуглої журналістка Вікторія Чирва.  

Реакція журналістки на допис Безуглої
Реакція журналістки на допис Безуглої
скриншот

У коментарях один з дописувачів зауважив, що допис нардепка опублікувала в день жалоби за жертвами. 

Безугла втрапила у скандал через допис про загиблого під час обстрілу студента фото 1
скриншот коментарів

«В мене тільки одне питання. Коли в неї заберуть депутатський мандат?», – відреагував на допис нардепки співзасновник проєкту «Мобільні лікарі» та переселенець із Маріуполя Олександр Бухтіяр. 

Допис Олександра Бухтіяра
Допис Олександра Бухтіяра
скриншот допису
Безугла втрапила у скандал через допис про загиблого під час обстрілу студента фото 2
скриншот коментарів
Безугла втрапила у скандал через допис про загиблого під час обстрілу студента фото 3
скриншот коментарів
Безугла втрапила у скандал через допис про загиблого під час обстрілу студента фото 4
скриншот коментарів

Зазначимо, що є у мережі й ті, хто погоджуються з думкою Безуглої. 

Безугла втрапила у скандал через допис про загиблого під час обстрілу студента фото 5
скриншот коментарів
Безугла втрапила у скандал через допис про загиблого під час обстрілу студента фото 6
скриншот коментарів
Безугла втрапила у скандал через допис про загиблого під час обстрілу студента фото 7
скриншот коментарів

Нагадаємо, університет імені Михайла Драгоманова повідомив про трагічну загибель свого студента, 31-річного Дмитра Ісаєнка під завалами власного будинку у Солом'янського районі Києва внаслідок чергової російської атаки у ніч на 17 червня. За його пошуками слідкувала вся країна після того, як було опубліковано фото його батьків, що чекали на звістку від рятувальників на місці удару.  

Батьки Дмитра вчора, 17 червня, провели цілий день під руїнами будинку в Солом'янському районі столиці, чекаючи на звістки про сина. Їхні світлини облетіли соціальні мережі та увесь світ, викликаючи співчуття та підтримку. 

Батьки Дмитра Ісаєнка на руїнах будинку, де жив син
Батьки Дмитра Ісаєнка на руїнах будинку, де жив син
Фото: Thomas Peter/Reuters

Дмитро Ісаєнко був студентом першого курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я, спеціальності «Фізична культура і спорт (здоров’я людини та фізична рекреація)» університету. Він загинув під уламками свого будинку внаслідок чергової жорстокої атаки Росії.

Як повідомлялося, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

Теги: Мар’яна Безугла скандал обстріл депутат Київ

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