Клочкова, Фукс, Ярославський. Терехов знайшов виправдання, чому платить стипендії одіозним персонам

Як заявив мер Харкова, перелік почесних громадян міста необхідно переглядати, проте в умовах війни широка дискусія «неможлива і непотрібна»

Харківська міська рада вдруге відмовилася надати відповідь стосовно нарахування стипендій людям, які отримали звання «Почесний громадянин Харкова». Про це повідомляє регіональне видання Kharkiv Today.

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Як зазначає ЗМІ, до Харківської міської ради надійшов запит від депутатки «Європейської Солідарності» Ірини Гончарової з проханням оприлюднити дані щодо того, хто з почесних громадян міста наразі отримує стипендію з бюджету Харкова.

Проте відповіді жінка так і не отримала, адже заступниця міського голови Тетяна Чечетова-Терашвілі повідомила, що депутатка нібито не підписала запит електронним ключем, тому надати відповідь в органі не можуть.

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Гончаровій відмовили у запиті на публічну інформацію фото: Ірина Гончарова

«Насправді, всі депутатські звернення, які я надсилала за останні півтора року з мого депутатського мейлу були такі ж як про стипендії. Жодного разу електронний підпис у мене не вимагали і у відповіді через його відсутність не відмовляли», – повідомила Ірина Гончарова.

Депутатка планує найближчим часом зробити запит, як просить мерія і віднести його особисто.

Зокрема, депутатка Харківської обласної ради від фракції «Європейська Солідарність» Галина Куц теж отримала відмову з мерії за тим же запитом.

«Довічна стипендія «Почесному громадянину Харкова» наразі складає в місяць понад 30 000 грн. І виникає питання, чи у переліку осіб, які отримують ці виплати, є прізвище Алли Александровської. Вона має цей статус, вона відома своїми проросійськими поглядами, виступала на Харківському антимайдані у часи Революції Гідності. Подейкують, що вона перебуває десь на Росії. Чи надають їй стипендію з бюджету прифронтового міста, тобто, з наших податків? Якщо надають, то наступне питання буде таким: яким чином їй відправляють ці кошти і куди? Ще виникає питання стосовно спортсменки Яни Клочкової. Так, вона є почесним громадянином Харкова, вона Олімпійська чемпіонка. Але знову-таки, чи отримує вона виплати? Бо ходять чутки, що Клочкова мешкає наразі в Криму», – пише Галина Куц.

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Як повідомляє ЗМІ, наразі у переліку почесних громадян Харкова 139 прізвищ. Серед них є, зокрема, підсанкційний олігарх Павло Фукс, комуністка і проросійська екснардепка Алла Александровська, колишній регіонал Михайло Добкін, плавчиня Яна Клочкова, яка за 17 місяців повномасштабної війни жодного разу не озвучила своєї громадянської позиції, а навпаки переїхала до анексованого Криму. Судячи з усього, отримує стипендію з коштів міського бюджету й олігарх Олександр Ярославський, кортеж якого напередодні повномасштабного вторгнення Росії збив людину на смерть.

Згодом на інцидент відреагував й сам мер Харкова Ігор Терехов. Як заявив голова міської ради, представники окремих партій намагаються «будь-якими способами привернути увагу до себе та своєї політичної сили, виносячи в публічну площину питання, які безпосередньо не пов'язані з обороною міста та відновленням Харкова».

Терехов відреагував на скарги депутатів Харківської облради фото: скріншот

«Наше місто має чимало почесних громадян. Список довгий і неоднозначний, і ухвалювався він колегіально депутатським корпусом не в один день і рік. Тож, звісно, його необхідно переглядати. Прозоро і з урахуванням думки громадськості, оскільки питання стосується всього міста, і думка тих, хто бажає висловитися, має бути почута. Втім, в умовах війни така широка дискусія неможлива і непотрібна. Вона тільки дестабілізує публічний простір і грає на руку ворогові, а цього допустити не можна. Позбавляти ж звання кулуарно – ще більш помилково. Досить з нас того, що багатьох свого часу так нагороджували», – заявив мер Харкова.

За словами Терехова, після перемоги України у війні негідних людей буде викреслено зі списку почесних громадян Харкова.

«Команду ретельно проаналізувати список почесних громадян Харкова я дав давно – після Перемоги негідних людей буде з нього викреслено. Згідно з законом, з урахуванням думки мешканців міста та реалій. Але зараз у пріоритеті – робота над відновленням Харкова, підтримка його життєдіяльності та допомога нашим захисникам», – додав мер.

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Нагадаємо, яхта Kaiser, яка належить українському бізнесмену та власнику харківського «Металіста» Олександру Ярославському, останній місяць активно подорожує біля берегів Італії.

До слова, у Харкові обласна влада позбавляє фінансування академічного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка.