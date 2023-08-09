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Клочкова, Фукс, Ярославський. Терехов знайшов виправдання, чому платить стипендії одіозним персонам

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Клочкова, Фукс, Ярославський. Терехов знайшов виправдання, чому платить стипендії одіозним персонам
Стипендія, яка нараховуєть щомісяця почесному громадянину Харкова складає понад 30 тис. грн
фото з відкритих джерел

Як заявив мер Харкова, перелік почесних громадян міста необхідно переглядати, проте в умовах війни широка дискусія «неможлива і непотрібна»

Харківська міська рада вдруге відмовилася надати відповідь стосовно нарахування стипендій людям, які отримали звання «Почесний громадянин Харкова». Про це повідомляє регіональне видання Kharkiv Today.

Як зазначає ЗМІ, до Харківської міської ради надійшов запит від депутатки «Європейської Солідарності» Ірини Гончарової з проханням оприлюднити дані щодо того, хто з почесних громадян міста наразі отримує стипендію з бюджету Харкова.

Проте відповіді жінка так і не отримала, адже заступниця міського голови Тетяна Чечетова-Терашвілі повідомила, що депутатка нібито не підписала запит електронним ключем, тому надати відповідь в органі не можуть.

Гончаровій відмовили у запиті на публічну інформацію
Гончаровій відмовили у запиті на публічну інформацію
фото: Ірина Гончарова

«Насправді, всі депутатські звернення, які я надсилала за останні півтора року з мого депутатського мейлу були такі ж як про стипендії. Жодного разу електронний підпис у мене не вимагали і у відповіді через його відсутність не відмовляли», – повідомила Ірина Гончарова.

Депутатка планує найближчим часом зробити запит, як просить мерія і віднести його особисто.

Зокрема, депутатка Харківської обласної ради від фракції «Європейська Солідарність» Галина Куц теж отримала відмову з мерії за тим же запитом.

«Довічна стипендія «Почесному громадянину Харкова» наразі складає в місяць понад 30 000 грн. І виникає питання, чи у переліку осіб, які отримують ці виплати, є прізвище Алли Александровської. Вона має цей статус, вона відома своїми проросійськими поглядами, виступала на Харківському антимайдані у часи Революції Гідності. Подейкують, що вона перебуває десь на Росії. Чи надають їй стипендію з бюджету прифронтового міста, тобто, з наших податків? Якщо надають, то наступне питання буде таким: яким чином їй відправляють ці кошти і куди? Ще виникає питання стосовно спортсменки Яни Клочкової. Так, вона є почесним громадянином Харкова, вона Олімпійська чемпіонка. Але знову-таки, чи отримує вона виплати? Бо ходять чутки, що Клочкова мешкає наразі в Криму», – пише Галина Куц.

Як повідомляє ЗМІ, наразі у переліку почесних громадян Харкова 139 прізвищ. Серед них є, зокрема, підсанкційний олігарх Павло Фукс, комуністка і проросійська екснардепка Алла Александровська, колишній регіонал Михайло Добкін, плавчиня Яна Клочкова, яка за 17 місяців повномасштабної війни жодного разу не озвучила своєї громадянської позиції, а навпаки переїхала до анексованого Криму. Судячи з усього, отримує стипендію з коштів міського бюджету й олігарх Олександр Ярославський, кортеж якого напередодні повномасштабного вторгнення Росії збив людину на смерть.

Згодом на інцидент відреагував й сам мер Харкова Ігор Терехов. Як заявив голова міської ради, представники окремих партій намагаються «будь-якими способами привернути увагу до себе та своєї політичної сили, виносячи в публічну площину питання, які безпосередньо не пов'язані з обороною міста та відновленням Харкова».

Терехов відреагував на скарги депутатів Харківської облради
Терехов відреагував на скарги депутатів Харківської облради
фото: скріншот

«Наше місто має чимало почесних громадян. Список довгий і неоднозначний, і ухвалювався він колегіально депутатським корпусом не в один день і рік. Тож, звісно, його необхідно переглядати. Прозоро і з урахуванням думки громадськості, оскільки питання стосується всього міста, і думка тих, хто бажає висловитися, має бути почута. Втім, в умовах війни така широка дискусія неможлива і непотрібна. Вона тільки дестабілізує публічний простір і грає на руку ворогові, а цього допустити не можна. Позбавляти ж звання кулуарно – ще більш помилково. Досить з нас того, що багатьох свого часу так нагороджували», – заявив мер Харкова.

За словами Терехова, після перемоги України у війні негідних людей буде викреслено зі списку почесних громадян Харкова.

«Команду ретельно проаналізувати список почесних громадян Харкова я дав давно – після Перемоги негідних людей буде з нього викреслено. Згідно з законом, з урахуванням думки мешканців міста та реалій. Але зараз у пріоритеті – робота над відновленням Харкова, підтримка його життєдіяльності та допомога нашим захисникам», – додав мер.

Нагадаємо, яхта Kaiser, яка належить українському бізнесмену та власнику харківського «Металіста» Олександру Ярославському, останній місяць активно подорожує біля берегів Італії.

До слова, у Харкові обласна влада позбавляє фінансування академічного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка.

Теги: Харків депутат мер державні нагороди Ігор Терехов

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