Кличко розповів, хто може стати новим мером Києва

За словами голови КМДА, кастинг на місце мера Києва може проводитися тільки під час виборів, які відбудуться у 2025 році

Як зазначив Кличко, головою КМДА може бути винятково київський міський голова, обраний киянами на місцевих виборах

Кастинг на місце мера Києва може проводитися тільки під час виборів, які відбудуться у 2025 році. Якщо хтось хоче зайнятися містом, він повинен готуватися до виборів. Це єдиний законний шлях, усе інше – спокуси контролювати столицю. Про це в інтерв’ю Бабель розповів голова КМДА Віталій Кличко.

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Нещодавно з’явилися чутки, що Офіс президента розглядає кандидатів на посаду нового голови КМДА. Зокрема, йдеться про міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, колишнього заступника керівника Банкової Кирила Тимошенка та голову Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

Як зазначив Кличко, головою КМДА може бути винятково міський голова, обраний киянами на місцевих виборах. За його словами, спроби призначити на цю посаду когось іншого – вважатиметься порушенням закону.

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Як пояснює голова КМДА, Київ складається з десяти районних адміністрацій, їхні голови не підпорядковуються меру міста, вони у вертикалі президента.

«Вони ж як балансоутримувачі відповідальні за укриття. Вони ж розпорядники коштів, які Київрада виділяє на облаштування укриттів. Вони ж подають інформацію щодо розташування і станів укриттів. Сьогодні Роман Ткачук, керівник департаменту муніципальної безпеки КМДА, під цілодобовим домашнім арештом, бо вніс недостовірні дані до мапи укриттів. Але він зробив це на основі документів, які подавали голови районів. Насправді велика кількість укриттів, про які вони відрапортували, не відповідають вимогам або їх там не існує, але все летить в Кличка… І догану мені виніс Кабмін, хоча раніше це було не в його компетенції – тобто якось криво все зроблене», – зауважив Кличко

Мер Києва вважає, дії Офісу президента можуть бути спрямовані на знищення його репутації.

Нагадаємо, 1 липня президент Зеленський звільнив Дмитра Ратнікова з посади голови Деснянської районної адміністрації – це трапилось після трагедії 1 червня, коли в Києві біля зачиненого укриття загинуло декілька людей. Проте, як стверджує співголова депутатської фракції політичної партії «Удар» у Київській міській раді Дмитро Білоцерковець, Ратніков й досі керує районом, ба більше – 10 липня провів нараду для чиновників на тему укриттів.

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До слова, вулиця Нечуя-Левицького – одна із найбільш занедбаних вулиць Києва, яка розташована у приватному секторі на Солом'янці.