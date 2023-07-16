Обласна влада позбавляє фінансування харківський театр Шевченка – легендарний «Березіль»

Акторам театру повідомили про призупинення дії трудових договорів

У Харкові обласна влада позбавляє фінансування академічного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка. Про це одному з акторів повідомили у листі від Департаменту культури і туризму Харківської ОВА.

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Актор Харківського академічного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка отримав лист від Департаменту культури і туризму Харківської ОВА фото з соцмереж одного з акторів театру

У листі йдеться про призупинення дії трудових договорів, а відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат обласні чиновники покладають на державу агресора.

Як зазначають представники Харківської організації партії «Європейська Солідарність», інформацію про схожі прецеденти вони отримали й від інших театральних установ міста Харкова.

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«В той час, коли потрібно навпаки підіймати українську культуру в місті, про яку ніхто не дбав всі роки незалежності, влада своїми діями фактично береться за знищення театрального мистецтва на Харківщині», – йдеться у повідомленні.

Відомий харківський волонтер, співзасновник Благодійної організації «Благодійний фонд Сергія Жадана», депутат Харківської міськради від «ЄС» Олег Абрамичев на своїй сторінці у Facebook також прокоментував рішення обласної влади.

Абрамичев зазначив, що спочатку військова адміністрація забороняє проводити будь-які заходи в театрах, чим паралізує роботу закладів культури та їх колективів. А зараз, посилаючись на воєнний стан, взагалі призупиняє трудовий договір з працівниками театру.

««Березіль», основа нового українського театру. Рік тому ми мали відзначати 100 років йому, якщо б не свині. Повномасштабний напад позбавив можливості працювати перші місяці, але колектив знайшов сили, зібрався і ставив вистави в інших містах. І навіть спромоглися виїжджати за кордон, самостійно знаходивши на це кошти. А зараз роботу паралізує влада» – пише волонтер.

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Нагадаємо, письменниця й публіцистка Оксана Забужко та режисер, письменник і військовослужбовець Олег Сенцов удостоєні найвищої нагороди Франції – ордену Почесного легіону.

До слова, юна співачка Маша Данілова представила свій третій сольний трек «Кайф» і кліп до нього. Представити нову пісню 16-річна онучка секретаря РНБО Олексія Данілова вирішила з розмахом. Кліп Маші демонструють на величезному екрані торговельно-розважального центру просто у центрі столиці.