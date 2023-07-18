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Екснардеп від партії Тимошенко та радник Януковича виринув в окупованому Криму (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Екснардеп від партії Тимошенко та радник Януковича виринув в окупованому Криму (відео)
Видрін запропонував перейменувати «зернову угоду» на «продовольче милосердя Росії»
фото з відкритих джерел

Політолог в ефірі телеканалу розповів про велич Росії

Колишній народний депутат від Блоку Юлії Тимошенко та відомий політолог Дмитро Видрін засвітився на кримському телебаченні.

Український екснардеп в ефірі телеканалу розповів про велич Росії, та заявив, що війна, яку розв’язав Кремль, лише сприяє очищенню та зміцненню Росії.  

«Росія – своєрідна державна освіта. Росія змінюється впливом довкілля, реального виклику. Велич Росії пропорційна величі викликів. І мирних, і військових. Якщо для інших країн виклики – це біда та руйнування, то для Росії – це очищення та випробування», – заявив колишній соратник Тимошенко.

Також ярий прихильник Путіна заявив, що продовження зернової угоди можливе, якщо перейменувати «зернову угоду» на «продовольче милосердя Росії».

«Я бачу можливість реального продовження цієї події, тільки вона, на мій погляд, має називатися вже не угодою, а, наприклад, продовольчим милосердям Росії. Або які у нас є красиві слова – треба покопатися у словнику двохсотрічної давності і знайти ті красиві слова, які використовували Толстой, Достоєвський», – сказав Видрін.

Нагадаємо, відомий політолог, колишній народний депутат Дмитро Видрін відкрив бізнес в окупованій Ялті. Про це свідчать дані з російської бази юридичних осіб. Відповідно до реєстру, у лютому 2016 року Дмитро Видрін зареєстрував на захопленому росіянами українському півострові компанію «Китайский дом», що спеціалізується на туристичній діяльності. Та навряд чи йдеться про подорожі до Китаю. Адреса реєстрації (вул. Ломоносова, 39-б) у «Китайского дома» співпадає з адресою санаторію «Ялта-круглый год». В обох компаніях той самий генеральний директор – Ігор Зимній. Відповідно до змісту рекламного оголошення, «Ялта-круглый год» – це готель у тихій парковій зоні в центрі Ялти за півтора кілометра від набережної. Також Видрін Дмитро Гнатович є співвласником компанії «Корона Граминиа» у Севастополі.

До відома, у 1994-1996 pp. Дмитро Видрін був радником президента України Леоніда Кучми з питань внутрішньої політики. 

1997-го став одним із керівників Південноукраїнського економічного союзу, 2000-го - президентом всеукраїнської медіа-корпорації «Відомості». Тоді ж спробував зробити політичну кар’єру у партії «Яблуко» Михайла Бродського. 2002-го у ролі заступника голови партії пішов на парламентські вибори, проте для подолання прохідного бар'єру голосів виборців цій політичній силі не вистачило.

В останні роки Видрін керував громадською експертною організацією Європейський інститут інтеграції та розвитку, був одним із найбільш цитованих українськими ЗМІ експертів-політологів. Він автор та співавтор понад 500 робіт з політології, міжнародних відносин та філософії.

На парламентських виборах-2006 Видрін вирішив спробувати себе у ролі політика. Пройшов у Верховну Раду за №92 виборчого списку Блоку Юлії Тимошенко. У парламенті очолив підкомітет з питань глобальної безпеки та стабільного розвитку комітету із закордонних справ.

У 2009 р. указом президента Віктора Ющенка призначено заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони. 28 грудня 2010 р. указами президента Віктора Януковича звільнено із РНБО.

У 2011-2013 – позаштатний радник президента України Віктора Януковича.

2014 — втік до Росії і оселився у окупованому Криму.

Теги: росія Юлія Тимошенко вибори депутат війна партії політика

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