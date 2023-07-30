Зеленський у Івано-Франківську: де побував та з ким спілкувався президент

Зеленський оглянув оглянув Центр фізичної та реабілітаційної медицини, який оснащено сучасним обладнанням

Глава держави ознайомився з проектом створення регіонального реабілітаційного центру для військовослужбовців

Під час робочої поїздки в Івано-Франківську область президент України Володимир Зеленський відвідав медичний заклад, де перебувають на лікуванні поранені українські військовослужбовці. Відповідне відео Зеленський оприлюднив у Telegram.

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Президент поспілкувався з військовими, тис їм руки, дякував за службу, фотографувався та підписував прапори бригад. Захисники дарували Зеленському шеврони.

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Як інформує Офіс президента, глава держави оглянув Центр фізичної та реабілітаційної медицини, який оснащено сучасним обладнанням для повноцінного відновлення здоров’я пацієнтів. Зокрема, у Центрі використано досвід іноземних фахівців.

Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди – ордени «За мужність» IIІ ступеня.

«Хочу подякувати кожному з вас за ваш подвиг, за ваш героїзм. Дякую від усіх українців за захист нашої держави. Перемога точно буде! Бажаю вам перемоги й одужання!» – сказав глава держави.

Володимир Зеленський також поспілкувався з персоналом медичного закладу.

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«Хочу подякувати за вашу велику роботу. Ви – лікарі, медсестри – усі фантастичні! Ми вам дуже вдячні!» – зазначив Глава держави.

Крім того, Президент ознайомився з проектом створення регіонального реабілітаційного центру для військовослужбовців. Для його реалізації заплановано залучати бюджетні кошти й допомогу міжнародних донорів. Медичний заклад спеціалізуватиметься на фізичній та ментальній реабілітації захисників.

Нагадаємо, у суботу, 29 липня, президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських спецпризначенців на Бахмутському напрямку та привітав бійців Сил спеціальних операцій (ССО) з їхнім професійним днем.