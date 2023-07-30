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Зеленський у Івано-Франківську: де побував та з ким спілкувався президент

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський у Івано-Франківську: де побував та з ким спілкувався президент
Зеленський оглянув оглянув Центр фізичної та реабілітаційної медицини, який оснащено сучасним обладнанням
фото: Офіс президента

Глава держави ознайомився з проектом створення регіонального реабілітаційного центру для військовослужбовців

Під час робочої поїздки в Івано-Франківську область президент України Володимир Зеленський відвідав медичний заклад, де перебувають на лікуванні поранені українські військовослужбовці. Відповідне відео Зеленський оприлюднив у Telegram.

Президент поспілкувався з військовими, тис їм руки, дякував за службу, фотографувався та підписував прапори бригад. Захисники дарували Зеленському шеврони.

Як інформує Офіс президента, глава держави оглянув Центр фізичної та реабілітаційної медицини, який оснащено сучасним обладнанням для повноцінного відновлення здоров’я пацієнтів. Зокрема, у Центрі використано досвід іноземних фахівців.

Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди – ордени «За мужність» IIІ ступеня.

«Хочу подякувати кожному з вас за ваш подвиг, за ваш героїзм. Дякую від усіх українців за захист нашої держави. Перемога точно буде! Бажаю вам перемоги й одужання!» – сказав глава держави.

Володимир Зеленський також поспілкувався з персоналом медичного закладу.

Зеленський у Івано-Франківську: де побував та з ким спілкувався президент фото 1

«Хочу подякувати за вашу велику роботу. Ви – лікарі, медсестри – усі фантастичні! Ми вам дуже вдячні!» – зазначив Глава держави.

Крім того, Президент ознайомився з проектом створення регіонального реабілітаційного центру для військовослужбовців. Для його реалізації заплановано залучати бюджетні кошти й допомогу міжнародних донорів. Медичний заклад спеціалізуватиметься на фізичній та ментальній реабілітації захисників.

Нагадаємо, у суботу, 29 липня, президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських спецпризначенців на Бахмутському напрямку та привітав бійців Сил спеціальних операцій (ССО) з їхнім професійним днем.

Теги: Володимир Зеленський президент Офіс президента державні нагороди перемога відео

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