«Укрзалізниця» призначила нічний рейс на один із найбільш популярних напрямків: розклад

Тимчасовий рейс швидкісним потягом Інтерсіті буде вирушати з 16 липня до 9 серпня

«Укрзалізниця» призначила Інтерсіті+ №720/719 за маршрутом Київ – Харків. Це один із найбільш популярних і завантажених напрямків. Він отримає тимчасовий нічний рейс швидкісним Hyundai Rotem. Про це повідомляє компанія у Телеграмі.

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«Один із найбільш популярних і завантажених напрямків «Укрзалізниці» отримає тимчасовий нічний рейс швидкісним Hyundai Rotem. Поїзд №720 відправлятиметься з Києва з 16 липня по 9 серпня кожну неділю, середу та пʼятницю о 23:53 і прибуватиме до Харкова о 05:04. У зворотному напрямку, з Харкова, поїзд №719 відправлятиметься з о 23:33 і прибуватиме до Києва о 4:56», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що квитки на поїзд вже доступні в застосунку «Укрзалізниці», у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

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«З 19 липня розклад поїзда буде незначним чином скоригований через проведення ремонтних робіт на ділянці курсування», – додали в «Укрзалізниці».

Нагадуємо, що Україна домовилась з Польщею про продовження курсування поїзда Київ-Хелм після 16 липня, попри запланований ремонт колій.

До слова: «Укрзалізниця» оголосила про запуск «гірських шатлів» з Львова до Ворохти.