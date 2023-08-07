Яхта Ярославського, яку олігарх обіцяв продати для допомоги Харкову, подорожує Середземним морем

Перед повномасштабним вторгненням бізнесмен втік до Лондона

Яхта Kaiser, яка належить українському бізнесмену та власнику харківського «Металіста» Олександру Ярославському, останній місяць активно подорожує біля берегів Італії. Про це повідомив журналіст Михайло Ткач.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Яхта Kaiser, яку олігарх Ярославський на початку вторгнення обіцяв продати й допомогти харків‘янам, уже місяць не заходить в порти, побувала біля всіх берегів Італії й втретє повернулась на Сардинію.

«Харків‘яни почекають, а літо – ні», – наголосив Ткач.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Яхта Kaiser – 60-метрове судно, яке виготовила німецька компанія Abeking&Rasmussen. У шести кабінах можна розмістити 12 гостей, також передбачено місце для 15 членів команди. Вартість яхти на SuperYacht Fan оцінюється у $50 млн.

Зауважимо, у лютому 2023 року брокерська фірма Worth Avenue Yachts видалила оголошення про продаж яхти Kaiser, що належить харківському олігарху Олександру Ярославському.

Як відомо, перед повномасштабним вторгненням бізнесмен втік до Лондона. Напередодні кортеж відомого українського бізнесмена, президента харківського футбольного клубу Олександра Ярославського збив на смерть людину.

Нагадаємо, весною минулого року бізнесмен Ярославський заявив, що продає яхту, щоб допомоги зруйнованому Харкову.