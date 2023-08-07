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Яхта Ярославського, яку олігарх обіцяв продати для допомоги Харкову, подорожує Середземним морем

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Яхта Ярославського, яку олігарх обіцяв продати для допомоги Харкову, подорожує Середземним морем
Вартість елітного судна оцінюється у $50 млн
фото з відкритих джерел

Перед повномасштабним вторгненням бізнесмен втік до Лондона

Яхта Kaiser, яка належить українському бізнесмену та власнику харківського «Металіста» Олександру Ярославському, останній місяць активно подорожує біля берегів Італії. Про це повідомив журналіст Михайло Ткач.

Яхта Kaiser, яку олігарх Ярославський на початку вторгнення обіцяв продати й допомогти харків‘янам, уже місяць не заходить в порти, побувала біля всіх берегів Італії й втретє повернулась на Сардинію.

Яхта Ярославського, яку олігарх обіцяв продати для допомоги Харкову, подорожує Середземним морем фото 1

«Харків‘яни почекають, а літо – ні», – наголосив Ткач.

Яхта Kaiser – 60-метрове судно, яке виготовила німецька компанія Abeking&Rasmussen. У шести кабінах можна розмістити 12 гостей, також передбачено місце для 15 членів команди. Вартість яхти на SuperYacht Fan оцінюється у $50 млн.

Зауважимо, у лютому 2023 року брокерська фірма Worth Avenue Yachts видалила оголошення про продаж яхти Kaiser, що належить харківському олігарху Олександру Ярославському.

Як відомо, перед повномасштабним вторгненням бізнесмен втік до Лондона. Напередодні кортеж відомого українського бізнесмена, президента харківського футбольного клубу Олександра Ярославського збив на смерть людину.

Нагадаємо, весною минулого року бізнесмен Ярославський заявив, що продає яхту, щоб допомоги зруйнованому Харкову.

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Теги: Харків Олександр Ярославський

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