Три депутати Київради отримали підозри в ухиленні від військової служби

За інформацією ЗМІ, йдеться про Олега Левченка («Європейська солідарність»), Ігора Хацевича («Європейська солідарність»), Михайла Терентьєва («Удар»)

Як стверджують слідчі, упродовж року депутати не з’являлись на військову службу

Чотирьом військовослужбовцям однієї з військових частин ТРО, троє з яких є депутатами Київської міської ради, а ще один – помічник депутата Київради, повідомили про підозру в ухиленні від військової служби. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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За інформацією ЗМІ, йдеться про Олега Левченка («Європейська солідарність»), Ігора Хацевича («Європейська солідарність»), Михайла Терентьєва («Удар») та Олексія Шпака.

Слідчі стверджують, що впродовж року підозрювані не з’являлись на військову службу.

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Трьом депутатам Київради оголосили про підозру в ухиленні від військової служби фото: ДБР

«Зловмисники «організували» для себе відрядження до Київської військової держадміністрації», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють правоохоронці, фігуранти отримували грошове забезпечення з частини, де нібито проходили службу. Військовим може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Зазначимо, що ДБР поки не назвало імена підозрюваних, наполягатимуть на їхньому арешті.

Нагадаємо, що раніше суд виніс несподіваний вирок ухилянту. Ріпкинський районний суд Чернігівської області призначив три роки позбавлення волі місцевому безробітному за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.