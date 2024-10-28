Одноразову допомогу у розмірі 10 тис. грн виплачуватимуть мобілізованим на Вінниччині

Вінницька обласна Рада внесла зміни до цільової програми

25 жовтня депутати внесли зміни та доповнення до Обласної цільової програми підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки. Мобілізованим виплачуватимуть одноразову допомогу та компенсуватимуть оренду житла. Про це повідомляють у Вінницькій обласній раді.

У відповідності до принципів та пріоритетів, ухвалених обласною Радою, до цільової Програми додали такі заходи, мета яких – суттєво підтримати військових з Вінниччини:

надання одноразової грошової допомоги мобілізованим особам до Збройних Сил України у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, які зареєстровані на території Вінницької області, у сумі 10 000 грн;

забезпечення компенсаційних виплат за піднайом житла сім'ям мобілізованих осіб до Збройних Сил України у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, які проживають на території Вінницької області та не мають власного житла;

надання щорічної матеріальної допомоги на придбання шкільного приладдя дітям шкільного віку загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України;

забезпечення надання безкоштовних послуг з виховання та навчання дітей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв.

Відповідно до ухваленого рішення, Вінницька обласна військова адміністрація має розробити та затвердити, згідно з чинним законодавством, відповідні порядки використання коштів обласного бюджету, а також передбачити кошти в обласному бюджеті для здiйcнeння виплат на виконання вищевказаних заходів програми.

Нагадаємо, Кабінет міністрів збільшив розміри грошових компенсацій, якщо військовий Збройних сил України отримає поранення і І-ІІІ групу інвалідності, а також збільшив виплати родинам у випадку загибелі бійця. Ідеться не про бойові дії.

До слова, у Києві влада гарантує додаткові соціальні пільги та гарантії військовим та їхнім родинам. Йдеться про підтримку тих захисників, які перебувають у полоні чи зникли безвісті.