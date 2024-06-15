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Скандал у Київраді. Соратник Порошенка «дожартувався» до того, що «Слуги народу» оголосили бойкот

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Скандал у Київраді. Соратник Порошенка «дожартувався» до того, що «Слуги народу» оголосили бойкот
Фракція «Слуги народу» вимагає від Леоніда Ємця скласти повноваження голови комісії з питань регламенту
фото з відкритих джерел

Фракція грозиться не брати участь у засіданнях Київради, доки депутат Леонід Ємець не виконає дві умови

Фракція «Слуга народу» у Київраді звинуватила колег із «Євросолідарності» у системній підривній діяльності під «прикриттям патріотичних гасел та дискредитації України, Ставки Верховного головнокомандувача ЗСУ». Таку заяву від імені фракції оприлюднив голова фракції «Слуга народу» у Київраді, заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко у Facebook.

Скандал бере початок ще 13 червня, коли під час засідання Київради Вітренко пожартував, що МАФи та кіоски «варто було б зобов'язати продавати книжки на підтримку українського друкарства». Тему підхопив депутат від «Євросолідарності» Леонід Ємець: він зазначив, що продавати треба не просто книги, «а саме комплект, він у восьми томах, і називається «Промови та звернення президента Володимира Зеленського», орієнтовна вартість 1801 гривня».

Скандал у Київраді. Соратник Порошенка «дожартувався» до того, що «Слуги народу» оголосили бойкот фото 1
скріншот із Facebook-сторінки Андрія Вітренка

Ця заява не на жарт обурила «Слуг народу».

«Депутат Ємець від ЄС вчора кинув каміння не в президента Зеленського. Він плюнув в обличчя українському народу... Володимир Бондаренко, як головуючий, підтримав дії депутата Ємця та дозволив у стінах Київради дискредитувати Верховного головнокомандувача під час війни», – написав Вітренко.

Депутат додав, що фракція «Слуга народу» не братиме участь у засіданнях Київради, поки не будуть виконані дві умови: Ємець має скласти повноваження голови комісії з питань регламенту і вибачитися.

Сам Ємець уже пояснив свої слова в коментарі під дописом депутатки Київради від «Слуги народу» Ксенії Семенової. Політик написав, що кепкував він не з президента, а з ідеї, яку жартома висунув Вітренко.

Скандал у Київраді. Соратник Порошенка «дожартувався» до того, що «Слуги народу» оголосили бойкот фото 2
скріншот коментаря Леоніда Ємця

Нагадаємо, що 13 червня Київрада заборонила продаж цигарок, зокрема електронних, а також будь-яких інших підакцизних товарів в усіх МАФах та кіосках столиці. Рішення було ухвалено на засіданні міськради Києва: 71 голос «за», один «утримався», ще 20 депутатів, присутніх у залі, не голосували.

Теги: партія Слуга народу політика Київрада депутат скандал

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