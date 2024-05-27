ДБР прийшло з обшуками у Військовий коледж Національної академії сухопутних військ

Як зазначила нардепка, представник Військового коледжу за грошову винагороду пропонував допомогти військовозобов'язаному з виїздом за кордон

За словами нардепки Яцик, обшуки відбуваються в межах розслідування кримінальної справи за фактом організації незаконного виїзду за кордон

Працівники ДБР проводять обшуки в приміщеннях Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, військового коледжу та в окремих посадових осіб. Про це повідомила народна депутатка Юлія Яцик.



Як зазначила нардепка, обшуки відбуваються в межах розслідування кримінальної справи за фактом організації незаконного переміщення через державний кордон.

«За даними слідства пан Л., колишній суддя, а тепер помічник начальника частини відділення Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ за грошову винагороду у розмірі $13 тис. обіцяв допомогти чоловіку у підготовці та видачі документів, які дають підстави для виїзду особи мобілізаційного віку за кордон», – написала Яцик.

Згодом обшуки підтвердила пресслужба Військового коледжу сержантського складу та зазначила, що керівництво закладу всіляко сприяє правоохоронним органам в розслідуванні кримінального провадження.

За словами Яцик, обшуки відбуваються в межах розслідування кримінальної справи за фактом організації незаконного переміщення через державний кордон скріншот

«Повідомляємо, що правоохоронні органи здійснюють розслідування в межах кримінального провадження щодо ймовірної причетності однієї з посадових осіб Військового коледжу сержантського складу до організації незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов’язаних громадян України, яким обмежено виїзд з території України під час правового режиму «Воєнний стан», – йдеться в повідомленні.

Обшуки підтвердила пресслужба Військового коледжу сержантського складу скріншот

Нагадаємо, командування Сухопутних військ Збройних сил України ухвалило рішення провести перевірку стану справ в Національній академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові.

До слова, працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією повідомили про підозру курсантці одного з правоохоронних вищих навчальних закладів Дніпропетровщини, яка ошукала мешканку Дніпра на понад 800 тис. грн.