Скільки б довелося платити за бездітність: аналіз скандального законопроєкту

Депутат вважає законопроєкт «інвестицією у майбутнє», який принесе Україні «економічну стабільність, розвиток та процвітання»

Нардеп: Із розрахунку середньої зарплати, збір складав би близько 261 грн на місяць, а на рік це було б 3 132 грн

Народний депутат Сергій Гривко після відкликання законопроєкту «Щодо поліпшення демографічної ситуації» вирішив продемонструвати основні його переваги. Зокрема, нібито високі виплати та безвідсоткові кредити. Про це йдеться на його Facebook-сторінці.

У вже відкликаному законопроєкті Гривко пропонував запровадити «демографічний збір», платниками якого є всі фізичні особи – резиденти України віком від 21 до 58 років.

Ставка збору становить: 1,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які не мають дітей; 1% для осіб, які мають одну дитину; 0,5% для осіб, які мають двох дітей.

За словами нардепа, із розрахунку середньої зарплати збір складав би близько 261 грн на місяць, а на рік це було б 3 132 грн.

«За 37 років його функціонування, кожен сплатив би 115 884 грн (це максимальна сума відповідно з розрахунку середньої з/п в Україні) – це свого роду інвестиція», – пояснює Гривко.

Також він наводить суми, які пропонувалися у якості виплат, кредитів, допомоги, у разі ухвалення законопроєкту:

+ 64 тис. грн при народженні (на кожну дитину); + 64 тис. грн на банківський рахунок дитині (на кожну дитину); + 180 тис. грн допомога на утримання за 6 років (на кожну дитину); + Доплата Матерям-героїням; + Захист та підтримка щодо питань газо-, електро-, водопостачання та інше; + 100% відшкодування понесених витрат на проведення процедури ЕКО (штучне запліднення - ред.); + До 2 млн грн безвідсотковий кредит на житло на 50 років; + До 1 млн грн безвідсотковий кредит на транспортний засіб (на 20 років); + До 2 млн грн безвідсотковий кредит на розвиток сімейної справи (до 20 років).

Сергій Гривко додає, що такі компенсації були б доступними, якщо б громадяни сплачували 1,5% податку: «Відповідно орієнтовне співвідношення інвестиції (демографічного збору) складає 1 витрату до мінімуму 10 вигод для сім'ї».

Нардеп підсумував, що в проєкції, для майбутнього країни, «могли б отримати економічну стабільність, розвиток та процвітання».

фото: Facebook / Hrivko Serhii

Нагадаємо, депутат Сергій Гривко від партії «Слуга народу» пропонує запровадити «демографічний збір», аби аби збільшити соціальний захист і сформувати цільові кошти на підтримку дітей та сімей. Гривко закликав суспільство ознайомитися із проблемою та відповісти на питання: «Як мотивувати громадян, щоб в більшості сімей було троє і більше дітей».

Проте така ініціатива не припала до душі суспільству. Зокрема, під дописом нардепа на Facebook чимало людей були обурені таким законопроєктом. Вони вважають, що саме зміни в країні можуть мотивувати жити в ній та народжувати дітей.

Згодом, зважаючи на суспільне обурення, нардеп заявив, що відкликав свій законопроєкт та вибачився перед тими «у кого цей законопроєкт викликав негатив».