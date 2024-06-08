Мобілізація в Україні: де можуть служити люди з обмеженнями за станом здоров’я

Рішення ВЛК про ступінь придатності військовозобов’язаного до військової служби залишається дійсним протягом одного року

Ступінь придатності громадян до військової служби визначає ВЛК

Українці, котрі мають певні негаразди зі здоров’ям, також можуть потрапити до війська. Портал Army.gov.ua пояснює, як встановлюється ступінь придатності до служби, куди можуть бути залучені особи, придатні до служби з обмеженнями.

ВЛК здійснює медичне обстеження військовозобов’язаних, встановлює ступінь придатності громадян до військової служби (для навчання у вищих військових навчальних закладах і роботи за спеціальністю). Під час дії воєнного стану рішення ВЛК про ступінь придатності військовозобов’язаного до військової служби залишається дійсним протягом одного року від дня завершення медичного огляду.

Куди можуть залучати придатних до служби з обмеженнями

Перелік хвороб, при наявності яких особа може бути визнана абсолютно непридатною до військової служби під час мобілізації, встановлюється наказом Міністерства оборони України №402 «Про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України» від 14 серпня 2008 року.

Якщо особа, за результатами проходження ВЛК, визнана придатною до служби, але з деякими обмеженнями через стан здоров’я, її можуть направити:

на військову службу в підрозділи забезпечення;

на військову службу в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

на військову службу в навчальні підрозділи та інше.

Нагадаємо, раніше Кабмін постановою №560 додав до переліку документів для отримання відстрочки, що мають перевіряти ТЦК в осіб, які здійснюють догляд за батьками з інвалідністю ІІ групи, документ, який не був передбачений законом 3633-lX про посилання мобілізації. Йдеться про висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді.

Після цього народний депутат України Ігор Фріс заявив, що уряд почав безпідставно розширювати дію нового закону про мобілізацію своїми підзаконними актами. Зокрема таке порушення зафіксоване в частині права на отримання відстрочки військовозобов'язаних, які мають доглядати за рідними, що мають другу групу інвалідності.

Політик зазначає: у нещодавно ухваленому Верховною Радою законі про мобілізацію пункт, який визначає причини відстрочки від мобілізації, викладений чітко і зрозуміло, там немає якогось подвійного тлумачення цих норм, але Кабмін чомусь вирішив, що має право трактувати закон на свій розсуд.

Згодом громадяни з інвалідністю звернулися до президента України Володимира Зеленського із проханням подати звернення до Кабміну щодо виправлення положень постанови №506 від 16 травня, яка регламентує виконання нового закону про мобілізацію. Авторка петиції Валентина Войтенко просить президента подати офіційне звернення до Кабміну щоб прибрали речення щодо ЛКК і постійний догляд для осіб з інвалідністю ІІ групи.