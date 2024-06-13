Київрада заборонила продаж тютюнових та підакцизних товарів в усіх кіосках і МАФах

Київська міська рада прийняла оновлені правила розміщення кіосків і МАФів

Київрада заборонила продаж цигарок, зокрема електронних, а також будь-яких інших підакцизних товарів в усіх МАФах та кіосках столиці. Рішення було ухвалено на засіданні міськради Києва: 71 голос «за», один «утримався», ще 20 депутатів, присутніх у залі, не голосували.

Зараз у Києві налічується близько 10 тис. тимчасових споруд різного призначення. Столиця планує зменшити кількість кіосків приблизно до 2500 і запустити електронні торги на право торгівлі у таких спорудах через систему Prozorro.Продажі.

«74% киян вважають, що необхідно зменшити кількість МАФів, а 81% вважає, що необхідно продавати право на торгівлю у тимчасових спорудах виключено через систему Prozorro.Продажі», – сказав на засіданні Київради директор Департаменту територіального контролю Михайло Буділов.

Проєкт рішення спочатку не передбачав заборону на торгівлю сигаретами в МАФах. Таку правку з голосу вніс депутат Олександр Міщенко.

«Просив би колег у додатку №3 (про допустимі цільові призначення МАФів – «Главком») прибрати слова «та підакцизних товарів (тютюнових виробів)». Я вважаю, що не повинні сигарети продаватись в кіосках», – сказав він.

Загалом рішення «Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд» підтримали 82 депутати.

Тепер торгові кіоски та пересувні кав’ярні буде заборонено встановлювати в зонах інженерних мереж. Також біля фасадів адміністративних і культових будівель, пам’ятників, фонтанів, клумб, оглядових і панорамних майданчиків, на пішохідних доріжках та алеях, біля наземних споруд метрополітену.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби».

Як повідомлялося, на території промислових баз в Броварах працівники поліції викрили підпільне виробництво цигарок, потужності якого дозволяли виготовляти 40 тис. пачок на добу.

Раніше стало відомо, що власникам кіосків можуть заборонити продавати тютюн через невикористання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

До слова, 20% ринку тютюнових виробів перебуває «у тіні» і саме він чинить безпрецедентний спротив на шляху до детенізації.