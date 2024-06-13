Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київрада заборонила продаж тютюнових та підакцизних товарів в усіх кіосках і МАФах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Київрада заборонила продаж тютюнових та підакцизних товарів в усіх кіосках і МАФах
Рішення про заборону продажу сигарет у кіосках підтримав 71 депутат
фото з відкритих джерел

Київська міська рада прийняла оновлені правила розміщення кіосків і МАФів

Київрада заборонила продаж цигарок, зокрема електронних, а також будь-яких інших підакцизних товарів в усіх МАФах та кіосках столиці. Рішення було ухвалено на засіданні міськради Києва: 71 голос «за», один «утримався», ще 20 депутатів, присутніх у залі, не голосували.

Зараз у Києві налічується близько 10 тис. тимчасових споруд різного призначення. Столиця планує зменшити кількість кіосків приблизно до 2500 і запустити електронні торги на право торгівлі у таких спорудах через систему Prozorro.Продажі.

«74% киян вважають, що необхідно зменшити кількість МАФів, а 81% вважає, що необхідно продавати право на торгівлю у тимчасових спорудах виключено через систему Prozorro.Продажі», – сказав на засіданні Київради директор Департаменту територіального контролю Михайло Буділов.

Проєкт рішення спочатку не передбачав заборону на торгівлю сигаретами в МАФах. Таку правку з голосу вніс депутат Олександр Міщенко.

«Просив би колег у додатку №3 (про допустимі цільові призначення МАФів – «Главком») прибрати слова «та підакцизних товарів (тютюнових виробів)». Я вважаю, що не повинні сигарети продаватись в кіосках», – сказав він.

Загалом рішення «Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд» підтримали 82 депутати.

Тепер торгові кіоски та пересувні кав’ярні буде заборонено встановлювати в зонах інженерних мереж. Також біля фасадів адміністративних і культових будівель, пам’ятників, фонтанів, клумб, оглядових і панорамних майданчиків, на пішохідних доріжках та алеях, біля наземних споруд метрополітену.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби».

Як повідомлялося, на території промислових баз в Броварах працівники поліції викрили підпільне виробництво цигарок, потужності якого дозволяли виготовляти 40 тис. пачок на добу.

Раніше стало відомо, що власникам кіосків можуть заборонити продавати тютюн через невикористання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

До слова, 20% ринку тютюнових виробів перебуває «у тіні» і саме він чинить безпрецедентний спротив на шляху до детенізації.

Читайте також: 20% податків для ФОПів. Чому бізнес у шоці і що каже автор ідеї Гетманцев
Теги: тютюнові вироби Київрада депутат столиця МАФи торгівля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пропозиція з відшкодування коштів дійсна як для ОСББ і ЖБК, так і для будинків з керуючими компаніями
Київ покриватиме 75% вартості генераторів: хто може отримати допомогу
Сьогодні, 16:29
Авто практично пливуть по воді
Потужна злива залила Київ: затоплено низку вулиць (відео)
Вчора, 13:40
Загальна вартість вилученого майна сягає 2 млн грн
До 40 тис. пачок на добу. На Київщині поліцейські викрили підпільне виробництво сигарет
10 червня, 20:27
Для того, аби призвати у військо велику кількість людей, потрібна зброя та величезний фінансовий ресурс
Нардеп пояснив, скількох людей цьогоріч планує мобілізувати Україна
6 червня, 15:03
Приріст боргу за місяць обумовлюється запозиченнями на внутрішньому ринку та отриманням траншу від ЄС
Держборг України перевищив 6 трлн грн
27 травня, 19:48
Як зазначила нардепка, представник Військового коледжу за грошову винагороду пропонував допомогти військовозобов'язаному з виїздом за кордон
ДБР прийшло з обшуками у Військовий коледж Національної академії сухопутних військ
27 травня, 17:12
За порушення комендантської години депутати хотіли запровадити штрафи від 8,5 тис. до 17 тис. грн
Рада провалила закон про штрафи за порушення комендантської години
22 травня, 12:59
У Києві з 7:00 до 18:00 не буде застосовано графіки погодинних відключень світла
Через аварію частину Оболоні в Києві знеструмлено
22 травня, 08:55
Рух транспорту в напрямку від просп. Степана Бандери до вул. Героїв полку «Азов» буде обмежено
У Києві завтра буде обмежено рух транспорту на Оболонському проспекті
21 травня, 15:02

Новини

Київрада заборонила продаж тютюнових та підакцизних товарів в усіх кіосках і МАФах
Київрада заборонила продаж тютюнових та підакцизних товарів в усіх кіосках і МАФах
Київ покриватиме 75% вартості генераторів: хто може отримати допомогу
Київ покриватиме 75% вартості генераторів: хто може отримати допомогу
У Києві двоє чоловіків викрали кардіохірурга
У Києві двоє чоловіків викрали кардіохірурга
На Київщині вже понад добу рятувальники гасять пожежу спричинену падінням уламків
На Київщині вже понад добу рятувальники гасять пожежу спричинену падінням уламків
Злива в Києві стала найбільшою за 30 років (фото)
Злива в Києві стала найбільшою за 30 років (фото)
Повітряна тривога у Києві: скільки людей укривалося в метро у ніч на 12 червня
Повітряна тривога у Києві: скільки людей укривалося в метро у ніч на 12 червня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Навіть не напружилася тікати з Києва. Історія однієї колаборантки
16K
ЗСУ знищили п’ять російських човнів на Півдні за день
11K
Убивство українки в Німеччині: поліція розкрила нові деталі
7294
Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться слідство, утік із України – ЗМІ
6214
Ліонель Мессі повідомив чи зіграє проти України на Олімпіаді-2024
6080
Чи треба бронювати за гроші працівників ФОП? Голова економічного комітету Ради дав пояснення

Новини

Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
Сьогодні, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
Сьогодні, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
Сьогодні, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
Вчора, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
11 червня, 19:33

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua