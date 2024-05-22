Нардепи пропонують створити тимчасову слідчу комісію щодо фортифікацій та дронів

Комісія вивчатиме облаштування фортифікацій на фронті та цільове використання коштів на їх будівництво

Комісія займатиметься вивченням потреб у дронах та формування держзамовлення на їх виробництво

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій та виготовлення дронів. Про це зазначено у проєкті постанови №11282.

Завданнями нової тимчасової слідчої комісії стане вивчення потреб у дронах та формування держзамовлення на їх виробництво та закупівлю, а також аналіз постачання безпілотників до війська.

Крім того, комісія має вивчити облаштування фортифікацій на лінії зіткнення та цільове використання коштів, виділених на їх будівництво.

У постанові пропонують склад ТСК, до якої належатимуть 15 народних депутатів. Її головою пропонують обрати Миколу Задорожнього, а його заступником – Михайла Цимбалюка.

Також до складу комісії можуть ввійти – нардепи Андрій Богданець, Єлізавета Богуцька, Михайло Бондар, Віталій Борт, Анатолій Бурміч, Олександр Горенюк, Олексій Жмеренецький, Роман Костенко та Дмитро Костюк.

Нагадаємо, вчора, 21 квітня, засідання парламенту призупинили через те, що депутати від двох фракцій заблокували трибуну, вимагаючи винести на голосування парламенту законопроєкт про заборону УПЦ МП та створення ТСК щодо фортифікацій і дронів.

До слова, у силах ТрО розвивається напрямок безпілотних систем – у кожній бригаді сформовано роту ударних безпілотних авіаційних комплексів, яка потребує доукомплектування фахівцями. Цим напрямком переважно цікавиться молодь, яка має гарні навички геймінгу, а також фахівці з IT та люди з технічними знаннями, відповідною освітою і вмінням швидко навчатися, розповів «Главкому» начальник відділення супроводження військових лідерів управління персоналу штабу Командування Сил ТрО ЗСУ Петро Авраміч.