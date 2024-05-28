Громадські організації вимагають заборонити РПЦ і деколонізувати назви населених пунктів

Громадські організації стверджують, що в питаннях заборони РПЦ керівництво монобільшості не зважає ні на думку українського народу, ні на резолюцію Парламентської Асамблеї Ради Європи

Представники українських громадських організацій та рухів закликали керівництво парламенту та правлячої більшості невідкладно ухвалити законопроєкт про заборону Російської православної церкви (РПЦ) і постанову про деколонізацію назв населених пунктів в Україні. Про це йдеться в спільній заяві організацій громадянського суспільства, опублікованій на сторінці руху добровольців «Простір свободи».

Як зазначають автори звернень, війна Росії проти України є перш за все війною за ідентичність.

«Метою загарбників є не просто захоплення територій і терор проти населення, а знищення нашої мови, культури, самосвідомості – всього, що робить нас українцями. І відбувається ця війна не лише на лінії фронту й не лише під час ракетних ударів по друкарнях, бібліотеках, музеях чи закладах освіти. Інструментами війни, які послаблюють нас зсередини, є російська мова й російська церква, російські назви і символи, музика й фільми, вплив через соцмережі та медіа», – йдеться в повідомленні.

Автори звернення зазначають, законопроєкт №8371 і проєкт постанови №11188 підтримані профільними парламентськими комітетами, але не виносяться на пленарні засідання через блокування керівництвом парламенту і фракції «Слуга народу». На думку заявників «такі дії партії влади є обурливими і не можуть мати виправдань».

Законопроєкт №8371 передбачає заборону діяльності РПЦ, позбавляє права користуватися державним і комунальним майном релігійні організації, які не розірвуть свій зв’язок із Москвою, а також спрощує переходи православних громад з московської церкви в українську.

Представники організацій наголошують, що РПЦ «є потужним інструментом пропаганди «русского міра» і серйозною загрозою національній безпеці держави».

За даними Київського міжнародного інституту соціології 63% українських громадян виступають за повну заборону церкви московського патріархату в Україні, ще 20% – за значне обмеження її діяльності.

Однак, за словами громадських організацій, керівництво монобільшості не зважає ні на думку українського народу, ні на резолюцію Парламентської Асамблеї Ради Європи, що закликає ставитися до Патріарха Кирила та ієрархії Російської православної церкви як до ідеологічного продовження режиму Володимира Путіна, який є співучасником воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених від імені Російської Федерації та ідеології «русского міра».

Автори звернення кажуть, що аналогічна ситуація склалася з очищенням України від російських назв і символів. Проєкт постанови №11188 передбачає перейменування понад 330 міст, сіл, селищ і районів і є підсумком багатомісячної роботи за участі Українського інституту національної пам’яті, Комісії зі стандартів державної мови, місцевих громад та академічних інститутів. Заявники стверджують, хоч закон й зобов’язував парламент ухвалити відповідні рішення до 27 квітня 2024 року, керівництво правлячої фракції блокує і це рішення.

Громадські організації та рухи вимагають від керівництва парламенту та правлячої більшості припинити блокування деколонізаційних рішень, винести на найближчий пленарний тиждень і ухвалити в цілому законопроєкт №8173 і проєкт постанови №11188. Також заявники закликали кожну парламентську фракцію та групу публічно підтримати ці законопроєкти і домагатися їх невідкладного розгляду.

Зокрема, заяву підписали Рух «Простір свободи», Мережа захисту національних інтересів України «АНТС», Ініціатива «Деколонізація. Україна», Фундація Регіональних Ініціатив, ГО «Український світ», волонтерські та ветеранські спільноти – InformNapalm, «Українське об’єднання Мрія» та інші, – загалом понад два десятки організацій та рухів.

Нагадаємо, Київський окружний адміністративний суд 15 травня 2023 року визнав приналежність УПЦ МП до складу Російської православної церкви. До таких висновків Феміда дійшла, аналізуючи позов Київської митрополії УПЦ МП та Почаївської Свято-Успенської лаври до Міністерства культури, який надійшов ще у 2019 році.

Як повідомлялося, понад 8 тис. церков УПЦ МП досі діють на території України. Від початку повномасштабного вторгнення їх кількість зменшилася лише на 685 громад.

До слова, у четвер, 2 травня, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до Апарату парламенту. Депутати вимагають пояснень, чому на сайті Верховної Ради не опубліковано до другого читання текст урядового законопроєкту №8371 щодо заборони Московської церкви.