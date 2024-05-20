QR-код замість військового квитка. Нардеп анонсував оновлення в застосунку «Резерв+»

За словами нардепа Арахамії, QR-код військового квитка працюватиме по аналогії з Covid-сертифікатом

Як повідомило Міноборони, понад 400 тис. українців вже оновили дані в застосунку «Резерв+»

У застосунку «Резерв+», де військовозобов'язані можуть оновити свої дані, не відвідуючи ТЦК та СП найближчим часом з'явиться нововведення. Йдеться про QR-код, який дасть змогу замінити військовий квиток. Про це повідомив нардеп Давид Арахамія.

«Наступний крок – генерація QR-коду, якій буде заміною необхідності носити з собою військовий квиток. По аналогії з Covid-сертифікатом», – написав нардеп.

Скільки українців оновили дані після набуття чинності закону про мобілізацію

За інформацією Міноборони, статистика оновлень даних станом на 13:00:

ТЦК та СП – 2944;

ЦНАП – 3703;

«Резерв+» – 415 094.

Нагадаємо, 18 травня, запрацював застосунок «Резерв+», де військовозобов'язані можуть оновити свої дані, не відвідуючи ТЦК та СП, однак сервери не витримали навантаження через велику кількість охочих. Тож користувачі фіксують збої у роботі. Читачі «Главкома» інформували, що «Резерв+» неможливо завантажити за кордоном. Тим часом у Міноборони пояснили, що застосунок захищений від DDOS-атак і намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.

До слова, Кабінет Міністрів ухвалив нову форму військового квитка. Крім того, затверджений новий порядок вручення повісток.

Також повідомлялося, що українські чоловіки, які нині перебувають за кордоном, зможуть оновити свої дані в ТЦК онлайн.

Як відомо 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію – на всіх ухилянтів, які отримали по декілька штрафів та не з’являються до ТЦК, чекає кримінальна відповідальність.