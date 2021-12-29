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    Думки вголос

    Скандал із декольте. Як Христя хотіла бути схожою на Анджеліну Джолі

    Є таке поняття як дрес-код - Скандал із декольте. Як Христя хотіла бути схожою на Анджеліну Джолі
    Є таке поняття як дрес-код

    Вирізи і груди прекрасно пасують для Black Tie I Black Tie Creative. Але на ділові зустрічі краще прикриватись

    Почитала чимало дописів про львівську Христю – помічницю заммміністра освіти. Пишуть, ну і шо, шо груди в мерії показала – сидіть мовчки і не заздріть. І вапщє, жінки, що хочуть, то і показують.

    Трошки нагадаю, що є таке поняття як дрес-код. Бо для мене поява цього замміністра з помічницею у таких луках очевидні. Приїхали на романтичне рандеву до Львова. Але тут треба було щось терміново проінспектувати. То і пішли з голими цицьками і в соболях прямо зі смачного ресторану.

    Вирізи і груди прекрасно пасують для Black Tie I Black Tie Creative. Але на ділові зустрічі краще прикриватись.

    Я тут бачила різні фото тієї Христі. Очевидно, що дівчина дуже б хотіла виглядати як Анджеліна Джолі в кращі роки. Піддула губи під ідеал точно. Але є один момент. Джолі не раз демонструвала тату на всю спину і голі ноги на червоних доріжках – і це було сексі. А от на ділових зустрічах це усе ж бізнес-вуман, режисер і посол доброї волі в ООН. Хоча, звісно, якби вона показала груди чи ***ку – чоловіча аудиторія була б у захваті.

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    Скандал із декольте. Як Христя хотіла бути схожою на Анджеліну Джолі
    Скандал із декольте. Як Христя хотіла бути схожою на Анджеліну Джолі
    Скандал із декольте. Як Христя хотіла бути схожою на Анджеліну Джолі
    Скандал із декольте. Як Христя хотіла бути схожою на Анджеліну Джолі
    Скандал із декольте. Як Христя хотіла бути схожою на Анджеліну Джолі
    Скандал із декольте. Як Христя хотіла бути схожою на Анджеліну Джолі
    Скандал із декольте. Як Христя хотіла бути схожою на Анджеліну Джолі
    Скандал із декольте. Як Христя хотіла бути схожою на Анджеліну Джолі

    Ось кілька фото з ділових зустрічей Джолі. Ну і наша Христя для порівняння.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Львівщина Міністерство освіти і науки ООН Львів скандал
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    Скандал із декольте. Як Христя хотіла бути схожою на Анджеліну Джолі