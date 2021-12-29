Скандал із декольте. Як Христя хотіла бути схожою на Анджеліну Джолі

Вирізи і груди прекрасно пасують для Black Tie I Black Tie Creative. Але на ділові зустрічі краще прикриватись

Почитала чимало дописів про львівську Христю – помічницю заммміністра освіти. Пишуть, ну і шо, шо груди в мерії показала – сидіть мовчки і не заздріть. І вапщє, жінки, що хочуть, то і показують.

Трошки нагадаю, що є таке поняття як дрес-код. Бо для мене поява цього замміністра з помічницею у таких луках очевидні. Приїхали на романтичне рандеву до Львова. Але тут треба було щось терміново проінспектувати. То і пішли з голими цицьками і в соболях прямо зі смачного ресторану.

Вирізи і груди прекрасно пасують для Black Tie I Black Tie Creative. Але на ділові зустрічі краще прикриватись.

Я тут бачила різні фото тієї Христі. Очевидно, що дівчина дуже б хотіла виглядати як Анджеліна Джолі в кращі роки. Піддула губи під ідеал точно. Але є один момент. Джолі не раз демонструвала тату на всю спину і голі ноги на червоних доріжках – і це було сексі. А от на ділових зустрічах це усе ж бізнес-вуман, режисер і посол доброї волі в ООН. Хоча, звісно, якби вона показала груди чи ***ку – чоловіча аудиторія була б у захваті.

Ось кілька фото з ділових зустрічей Джолі. Ну і наша Христя для порівняння.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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