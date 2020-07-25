Скандальний проросійський політик похизувався тим, що йому подарували бойову гранату



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«На один з моїх днів народжень мені намагалися подарувати бойову гранату» - Волга Фото Gazeta.ua

Василь Волга прокоментував убивство свого друга-бвзнесмена, який «не був ангелом»

Одіозний проросійський політик Василь Волга, який сам відсидів у в’язниці строк, визнав, що напередодні розстріляний бізнесмен Ігор Плекан його друг. Волга поділився згадками про покійного, якого ЗМІ називають не лише бізнесменом, а й кримінальним авторитетом.

«Вчора розстріляли мого друга. На очах у сина. Сина не вбили завдяки щасливому випадку, бо по машині, в якій вони їхали вдвох, били кинджальним вогнем з автоматів. Потім вбивці дали синові втекти. Їм потрібен був тільки Ігор.

Ігор не був ангелом. На один з моїх днів народжень він намагався подарувати мені бойову гранату. Як він говорив: «Про всяк випадок».

Але він був дуже справжнім. Твердим, як кремінь. Чесним до нестями. Надійним, як гранітна стіна», – написав одіозний політик.

Він зауважив, що зброї на руках повно. Кожен день трапляються злочини із застосуванням бойового армійського озброєння. Кров ллється на вулицях в рази більшими потоками, ніж на Донбасі.

«Війна вже давно йде на вулицях наших міст. У пресу потрапляє лише дещиця з того, що відбувається насправді. Держава не в змозі вже зовсім нічого з цим вдіяти. Нам показують ті «терористичні» акти, на які браво приїжджає міністр внутрішніх справ і всі «терористи» відразу ж здаються, а кривава дійсність, давно вже вийшла з під контролю, замовчують, не показують, не пишуть, щоб громадяни не сильно лякалися.

Держави, головним завданням якої є безпека громадян, за фактом вже немає. Є бариги, яким на нас плювати», – резюмував Волга.

Нагадаємо, у поліції розкрили деталі вбивства бізнесмена під Києвом.

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