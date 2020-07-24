У поліції розкрили деталі вбивства бізнесмена під Києвом



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Дружина бізнесмена розповіла, що невідомі регулярно йому погрожували

Вбивство бізнесмена сталося у середу, 22 липня

У середу під Києвом розстріляли чоловіка: в автомобілі з ним, ймовірно, перебував його семирічний син. За даним фактом розпочате кримінальне провадження, повідомили у пресслужбі ГУНП у Київській області, пише УНН.

«22 липня близько 16:00 невідомі особи здійснили прицільні постріли в автомобіль, який рухався в напрямку села Артемівка Бориспільського району, внаслідок чого водій отримав вогнепальні поранення, від яких помер на місці. На місці працювала слідчо-оперативна група місцевої поліції, оперативники управління карного розшуку, кінологи. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження, тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення винних осіб», - повідомили правоохоронці.

На запитання про те, чи дійсно з чоловіком в автомобілі перебував його семирічний син, співрозмовник повідомив, що «розглядається такий варіант, у поліції є така інформація».

Зазначимо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що мова йде про 44-річного київського бізнесмена, віце-президента боксерського клубу Ігора Плекана, який разом із 7-річним сином їхав на дачу.

Дружина бізнесмена розповіла, що погрози від невідомих надходили регулярно, але чоловік весь час її заспокоював.

Нагадаємо, раніше одним з лідерів формації С14 Сергій Мазур в інтерв’ю «Главкому» заявив, що Ігор Плекан – кримінальний авторитет, який має «своє умовне кілерське бюро». Він також начебто паралельно займався «кришуванням» гральних автоматів та незаконних наливайок.