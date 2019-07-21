Скільки депутатських мандатів отримують партії по багатомандатному округу



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Руслан Стефанчук, представник президента в Раді

Партії «Слуга народу» для створення монобільшості треба, щоб рівно 100 їх депутатів виграли вибори в мажоритарних округах

Згідно з даними Національного екзитполу, в наступну Верховну Раду проходять «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос».

Партія «Слуга народу» отримує 43,9% голосів – 126 мандатів,

«Опозиційна платформа – За життя» - 11,5% - 33 мандата,

«Європейська солідарність» - 8,9% - 26 мандатів

«Батьківщина» - 7,6% - 22 мандати,

«Голос» - 6,3% - 18 мандатів.

Інші партії не подолали 5%-вий бар’єр.

Ще 199 мандатів отримають мажоритарники.

Для створення коаліції потрібно 226 голосів.

Слід зазначити, що це дані опитувань біля дільниць станом на 18:00. Остаточні дані стануть відомі о 22-й годині. Національний екзитпол проводили фонд «Демократичні ініціативи», Центр Разумкова та КМІС.