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    Політика

    Скільки депутатських мандатів отримують партії по багатомандатному округу

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    Руслан Стефанчук, представник президента в Раді - Скільки депутатських мандатів отримують партії по багатомандатному округу
    Руслан Стефанчук, представник президента в Раді

    Партії «Слуга народу» для створення монобільшості треба, щоб рівно 100 їх депутатів виграли вибори в мажоритарних округах

    Згідно з даними Національного екзитполу, в наступну Верховну Раду проходять «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос».

    • Партія «Слуга народу» отримує 43,9% голосів – 126 мандатів,
    • «Опозиційна платформа – За життя» - 11,5% - 33 мандата,
    • «Європейська солідарність» - 8,9% - 26 мандатів
    • «Батьківщина» - 7,6% - 22 мандати,
    • «Голос» - 6,3% - 18 мандатів.

    Інші партії не подолали 5%-вий бар’єр.

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    Ще 199 мандатів отримають мажоритарники.

    Для створення коаліції потрібно 226 голосів.

    Слід зазначити, що це дані опитувань біля дільниць станом на 18:00. Остаточні дані стануть відомі о 22-й годині. Національний екзитпол проводили фонд «Демократичні ініціативи», Центр Разумкова та КМІС.

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    Батьківщина Верховна Рада Європейська солідарність вибори За життя партія Слуга народу партія Голос
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