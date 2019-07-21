Скільки депутатських мандатів отримують партії по багатомандатному округу
Руслан Стефанчук, представник президента в Раді
Партії «Слуга народу» для створення монобільшості треба, щоб рівно 100 їх депутатів виграли вибори в мажоритарних округах
Згідно з даними Національного екзитполу, в наступну Верховну Раду проходять «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос».
- Партія «Слуга народу» отримує 43,9% голосів – 126 мандатів,
- «Опозиційна платформа – За життя» - 11,5% - 33 мандата,
- «Європейська солідарність» - 8,9% - 26 мандатів
- «Батьківщина» - 7,6% - 22 мандати,
- «Голос» - 6,3% - 18 мандатів.
Інші партії не подолали 5%-вий бар’єр.
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Ще 199 мандатів отримають мажоритарники.
Для створення коаліції потрібно 226 голосів.
Слід зазначити, що це дані опитувань біля дільниць станом на 18:00. Остаточні дані стануть відомі о 22-й годині. Національний екзитпол проводили фонд «Демократичні ініціативи», Центр Разумкова та КМІС.